കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; പണവും ലോട്ടറികളും കവര്ന്നു, പ്രതികളെ കര്ണാടകയിലെത്തി തൂക്കി പൊലീസ്
കാറില് തട്ടികൊണ്ടുപോയി കവര്ച്ച. കര്ണാടകയിലെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടി പൊലീസ്. കവര്ന്നത് പണവും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളും.
Published : September 4, 2026 at 8:47 PM IST
വയനാട്: കാല്നട യാത്രക്കാരെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച നടത്തിയ പ്രതികളെ കര്ണാടകയില് വച്ച് പിടികൂടി പൊലീസ്. തരുവണ മന്ദംകണ്ടി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ (45), പീച്ചങ്കോട് കാളിയാർ വീട്ടിൽ സൈദുള്ള (36), എന്നിവരെയാണ് കർണാടകയിലെ ചാമരാജ് നഗറിൽ നിന്നും വയനാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
വയനാട്ടിലെ പനമരത്തും പടിഞ്ഞാറത്തറയിലും ആസൂത്രിത കവർച്ച നടത്തി ഭീതി പടർത്തിയ സംഘമാണ് ഇവർ. ബീവറേജ് പരിസരങ്ങളിൽ തക്കംപാത്തുനിന്ന് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കത്തിമുനയിൽ നിർത്തി കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പനമരത്തും പടിഞ്ഞാറത്തറയിലും ഒരേ രീതിയിൽ ആസൂത്രിത കവർച്ച നടത്തി ഭീതി പടർത്തി കർണാടകയിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ പനമരം പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
പനമരത്ത് നിന്നും ലോട്ടറി വില്പ്പനക്കാരനെയും പടിഞ്ഞാറത്തറയില് നിന്നും കാല്നട യാത്രക്കാരെയുമാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവര്ച്ച നടത്തിയത്. കാറിലെത്തിയ സംഘം ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ ബിജോയിയിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി വാങ്ങി, പണം നൽകാമെന്ന വ്യാജേന കാറിൽ വിളിച്ചുകയറ്റുകയും കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷർട്ട് വലിച്ചുകീറി, കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണവും ടിക്കറ്റുകളും കവരുകയായിരുന്നു.
അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് പനമരത്ത് വച്ചും ഇവർ കവർച്ച നടത്തി. നടവയൽ സ്വദേശിയെ ബലമായി കാറിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റി മർദ്ദിച്ച് പണവും മദ്യവും തട്ടിയെടുത്ത് വഴിയിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി കൽപ്പറ്റ ബിവറേജ് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികളെ കൽപ്പറ്റ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായവർ പരാതിയുമായി അതത് സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തിയത്.
പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതികള് കര്മാടകയിലേക്ക് കടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ കര്ണാടകയിലെത്തിയ പൊലീസ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് എൻഡിപിഎസ്, അബ്കാരി കേസുകളടക്കം മാനന്തവാടി, കൽപ്പറ്റ, വെള്ളമുണ്ട, വൈത്തിരി സ്റ്റേഷനുകളിലടക്കം എട്ടോളം കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. സൈദുള്ളക്ക് കൽപ്പറ്റ സ്റ്റേഷനിലും കേസുണ്ട്.
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ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹർ ഐപിഎസ്, മാനന്തവാടി എഎസ്പി കാർത്തിക് ഐപിഎസ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ് ഐ ബിജു വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാലു ഫ്രാൻസിസ്, കെകെ വിപിൻ, ശ്രീജേഷ്, അബ്ദുൽ വാജിദ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
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