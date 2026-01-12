പിക്കപ്പ് വാനും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; മൂന്ന് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
കുന്ദമംഗലം കൊടുവള്ളി റോഡിലാണ് അപകടം. എതിര്ദിശയില് വന്ന വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : January 12, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 7:36 AM IST
കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലത്ത് കാറും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. കാർ യാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേരും പിക്കപ്പ് ഡ്രൈവറും ആണ് മരിച്ചത്.
ഈങ്ങാപ്പുഴ പെരുമ്പള്ളി സ്വദേശി സുഹൈൽ, കൊടുവള്ളി വാവാട് സ്വദേശി നിഹാൽ, വയനാട് സ്വദേശി ഷമീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപം പതിമംഗലം മുറിയനാലിൽ ഇന്ന് (ജനുവരി 12) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. പതിമംഗലത്ത് വച്ച് കൊടുവള്ളി ഭാഗത്ത് നിന്നും കുന്ദമംഗലം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനും എതിർ ദിശയിൽ വന്ന i20 കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്നു. ഇതോടെ യാത്രകാർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി.
അപകട സമയത്ത് ഇതുവഴി വന്ന മറ്റ് വാഹന യാത്രകാരും പരിസരവാസികളും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കുന്ദമംഗലം പൊലീസിലും ഫയർ യൂണിറ്റിലും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. വെള്ളിമാടുകുന്നിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിക് കട്ടർ, ഹൈഡ്രോളിക് സ്പ്രഡർ, ഹൈഡ്രോളിക് കോമ്പി ടൂൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കാറിൻ്റെയും പിക്കപ്പ് വാനിൻ്റെയും മുൻവശം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കുടുങ്ങിപ്പോയ മുഴുവൻ പേരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്.
പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേരെയും ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് പേര് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകട കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർസ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫിസർ അബ്ദുൽ ഫൈസി, സീനിയർ ഫയർ ഓഫിസർ എൻ ബിനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
സമാന സംഭവങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി പാഞ്ഞെത്തിയ ടോറസ് ലോറി താഴ്ചയിലുള്ള വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. നെടുങ്കണ്ടം താന്നിമൂട് സ്വദേശി അബ്ദുല് റസാക്കിൻ്റെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ വീട് പൂര്ണമായും നശിച്ചു. ആളപായമില്ല. റോഡ് നിർമാണത്തിനായി മെറ്റലുമായി എത്തിയ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.
ജനുവരി എട്ടിന് പത്തനംതിട്ട പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ശബരിമല തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച കാറും മിനി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു. കര്ണാടക സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. പത്ത് പേര്ക്ക് പരിക്ക്. ശബരിമല ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് കാറില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
