വിനോദ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ വാഹനാപകടം; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

കാസര്‍കോട് വാഹനാപകടം. മംഗളൂരു സ്വദേശികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടം വയനാട്ടില്‍ നിന്നും വിനോദ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴി.

Car and lorry accident in Kasaragod. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: ദേശീയപാതയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. ഇന്നലെ (ജനുവരി 19) രാത്രി ദേശീയപാതയിൽ പൊയ്‌നാച്ചിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. മംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ആസിഫ്, ഷെഫീഖ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വയനാട്ടിൽ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മംഗളൂരുവിലേക്ക്‌ മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ കാറിൻ്റെ മുൻ ഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു.

രണ്ടുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചു തന്നെ മരിച്ചെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുറത്ത് എത്തിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസപ്പെട്ടു.

അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

സമാന സംഭവങ്ങൾ:

ജനുവരി 12നായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്ത് കാറും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്. രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കാർ യാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേരും പിക്കപ്പ് ഡ്രൈവറും ആണ് മരിച്ചത്.

ഈങ്ങാപ്പുഴ പെരുമ്പള്ളി സ്വദേശി സുഹൈൽ, കൊടുവള്ളി വാവാട് സ്വദേശി നിഹാൽ, വയനാട് സ്വദേശി ഷമീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപം പതിമംഗലം മുറിയനാലിൽ പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം.

പതിമംഗലത്ത് വച്ച് കൊടുവള്ളി ഭാഗത്ത് നിന്നും കുന്ദമംഗലം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനും എതിർ ദിശയിൽ വന്ന i20 കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്നു.

ഇതോടെ യാത്രകാർ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേരെയും ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് പേര്‍ മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ജനുവരി 8നായിരുന്നു പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും മിനി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടക സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ് കാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ദര്‍ശനത്തിനായി പോകുന്ന സംഘമായിരുന്നു ബസില്‍. അതിവേഗത്തിലായിരുന്ന ഇരു വാഹനങ്ങളും മന്ദിരംപടിയ്‌ക്ക് സമീപം വച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

തമിഴ്‌നാട് തൃശനാപള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രൈവര്‍ അടക്കം 20 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നതോടെ ഒരാള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോയെന്ന് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു.

