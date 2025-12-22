ETV Bharat / state

"നമ്മൾ കാരണം ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല", ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ക്യാപ്‌റ്റൻ വിവേക് പ്രതികരിക്കുന്നു

ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ശേഷം കൊച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

CAPTIAN VIVEK HEART PLANTATION IN KOCHI ERNAKULAM GENERAL HOSPITAL LATEST NEWS MALAYALAM
Captain Vivek (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഇത്തവണ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന് ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തിയത് മലയാളിയും മുൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ക്യാപ്റ്റൻ വിവേകായിരുന്നു. ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കായി ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിവേകിന് നല്‍കിയ ദൗത്യം.

ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി നിറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ പറത്താൻ അദ്ദേഹം എത്തിയത്, കൂടെ കേരളം ഒന്നടങ്കം പ്രാര്‍ഥിച്ച നിമിഷവും. ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതോടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതില്‍ വിവേകിൻ്റെ പേരും എഴുതിച്ചേര്‍ത്തു.

ഹെലികോപ്‌റ്റർ പറത്തിയ മുൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനും ക്യാപ്റ്റനുമായ വിവേക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമില്ലെന്ന് മുൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനും ക്യാപ്റ്റനുമായ വിവേക് പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ശേഷം കൊച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമെന്നും എയർ ആംബുലൻസിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ വിവേക് പറഞ്ഞു. ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹെലികോപ്‌റ്റർ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിയിക്കൽ കൂടിയാണിത്.

ഇന്നത്തെ മിഷനിൽ കാലാവസ്ഥയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അനുയോജ്യമായതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങൾ, നേവി എയർപോർട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ഉള്ളതിനാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വൈകലിന് സാധ്യതയുള്ള റൂട്ടാണ് ഇത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സമയം മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മിഷനെന്നത് റിലീഫ് മിഷനാണ്. നമ്മൾ കാരണം ഒരാളെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാൾ വലിയ കാര്യമില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താൻ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്തരമൊരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു വർഷം എട്ട് വരെയുളള ഇത്തരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ സർക്കാറിൻ്റെ എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ വിവേക് പറഞ്ഞു.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്‌ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഹൃദയം എത്തിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയായ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ യുവതിക്കാണ് മസ്‌തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച് കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ ഹൃദയം മാറ്റി വെച്ചത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 2.50 ഓടെയാണ് ഗ്രാൻ്റ് ഹയാത്തിൻ്റെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഹൃദയം വഹിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച് ഒരുക്കിയ ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ ആംബുലൻസിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം ഹൃദയം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടുവന്നത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. ഇതിനുമുൻപ് പലതവണ ഹൃദയവുമായി എയർ ആംബുലൻസുകൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കായിരുന്നു.
Also Read: ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നിറങ്ങി; ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങി, ഇന്ത്യയിലാദ്യം

TAGGED:

CAPTIAN VIVEK
HEART PLANTATION IN KOCHI
ERNAKULAM GENERAL HOSPITAL
LATEST NEWS MALAYALAM
HEART TRANSPLANTATION IN ERNAKULAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.