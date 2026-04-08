നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്ന കോടീശ്വരന്മാര്‍; സ്ഥാനാര്‍ഥികളില്‍ 39% പേരും സമ്പന്നര്‍, ആരെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം

കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നവരില്‍ നിരവധി പേര്‍ കോടിപതികള്‍. കോടീശ്വരന്മാരായ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ആരെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.

CANDIDATES WITH HIGHEST ASSETS KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 കേരളം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളിലെ കോടീശ്വരന്മാര്‍
Reji Cheriyan, Chenkal Rajasekharan, Rajeev Chandrasekhar. (ETV Bharat)
Published : April 8, 2026 at 10:58 AM IST

നിയമസഭ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഇടത്-വലത് മുന്നണികളും ബിജെപിയുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട വാശിയേറിയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് കലാശക്കൊട്ടോടെയാണ് സമാപനമായത്. ഇന്ന് നിശബ്‌ദ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം നാളെ ജനങ്ങൾ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തും.

140 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കായി എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികളിലെ സ്ഥാനാർഥികളും സ്വതന്ത്രരുമായി നിരവധി പേരാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം സ്ഥാനാർഥികൾ നാമനിർദേശ പത്രികയ്‌ക്കൊപ്പം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫോം 26 മുഖേനയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക നില എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത്തവണ മത്സര രംഗത്തുള്ളവരിൽ 39 ശതമാനം പേരും കോടീശ്വരന്മാരാണ് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മത്സര രംഗത്തുള്ള 863 സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ 221 പേർക്ക് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം 27 ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ തങ്ങളുടെയും പങ്കാളിയുടെയും ആശ്രിതരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, സ്വർണം, ഓഹരികൾ തുടങ്ങിയവ ജംഗമ ആസ്‌തിയിലും ഭൂമി, വീട്, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എത്ര രൂപയുടെ കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കണം. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം നടപടിക്ക് കാരണമാകും.

കോടീശ്വരന്മാരിൽ മുന്നിൽ റെജി ചെറിയാൻ

കുട്ടനാട്ടിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റെജി ചെറിയാനാണ് കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. 218 കോടിയിലധികമാണ് (2,18,96,36,084 രൂപ) ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി. വ്യവസായി കൂടിയായ റെജി ചെറിയാന് 210 കോടിയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 8,91,36,084 രൂപയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ചെങ്കൽ എസ് രാജശേഖരൻ നായരാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത്. 1,16,93,50,902 രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി. ഇതിൽ 33,74,82,917 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 83,18,67,985 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ രാജശേഖരൻ നായർ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഏറെക്കാലമായി സജീവമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ നേമത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 111 കോടിയിലധികം വരുന്ന ആസ്‌തിയിൽ 15,07,20,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 96,91,87,627 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്തെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഷിബു തെക്കുംപുറം 68 കോടി രൂപയുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇതിൽ 43,80,72,785 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 24,83,78,979 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന പിവി അൻവർ 65 കോടിയിലധികം (65,35,88,645 രൂപ) ആസ്‌തിയുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാമതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് 43,61,73,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 21,74,15,645 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ് ഉള്ളത്. കാസർകോട് നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി കല്ലട്ര മാഹിനാണ് 61 കോടി രൂപയുമായി ആറാമത്. ഇതിൽ 53,23,42,156 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 8,31,44,511 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊല്ലത്തെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഡോ. പ്രതാപ് കുമാറാണ് ഏഴാം സ്ഥാനത്ത്. 54 കോടി രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്‌തി.

ഇരിക്കൂരിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ.മാത്യു കുന്നപ്പള്ളി (47 കോടി), മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ (39 കോടി), പാറശാലയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. ഗിരീഷ് നെയ്യാർ (37 കോടി) എന്നിവരാണ് ആദ്യ പത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾ. പ്രതാപ് കുമാറിന് 15,42,50,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 39,57,33,000 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ് ഉള്ളത്. മാത്യു കുന്നപ്പള്ളിയുടെ 31,36,39,228 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 15,88,99,120 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ്. മാത്യു കുഴൽനാടന് 17,43,84,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 22,41,08,111 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണുള്ളത്. ഗിരീഷ് നെയ്യാർക്ക് 12,92,46,000 രൂപ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 25,02,93,824 രൂപ ജംഗമ ആസ്‌തിയുമാണ് ഉള്ളത്.

പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ആസ്‌തി വിവരങ്ങൾ

പട്ടികയിലെ മുൻനിരയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നയിക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളും കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സ്ഥാവര, ജംഗമ ആസ്‌തികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കോടി രൂപയാണ് ആകെയുള്ളത്. യുഡിഎഫിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് 3.04 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് 2.96 കോടിയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് 2.65 കോടിയും ആസ്‌തിയുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം അധ്യക്ഷൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് 2.09 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയാണ് ഉള്ളത്. ബിജെപി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് 1.94 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്.

സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ നിരവധി അംഗങ്ങളും കോടീശ്വരന്മാരാണ്. പത്തനാപുരത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിന് 6.37 കോടി രൂപയുടെ ആസ്‌തിയുണ്ട്. ഇതിൽ 2.99 കോടി ജംഗമ ആസ്‌തിയും 3.38 കോടി സ്ഥാവര ആസ്‌തിയുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര ആസ്‌തിയും 29.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജംഗമ ആസ്‌തിയും ഉൾപ്പെടെ 2.29 കോടിയാണ് ഉള്ളത്. ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലിന് 1.94 കോടിയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദുവിന് 1.14 കോടിയുമാണ് ആസ്‌തി. ബാലഗോപാലിന് 96.62 ലക്ഷം ജംഗമ ആസ്‌തിയും 98.12 ലക്ഷം സ്ഥാവര ആസ്‌തിയുമാണുള്ളത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമാക്കാൻ കമ്മിഷൻ വലിയ ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കണം എന്നാണ് നിർദേശം. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയാനുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അവകാശമാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

