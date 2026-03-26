ആറന്മുള മണ്ഡലത്തില് കുമ്മനത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം, അബിന് വര്ക്കിയെ എസ്എഫ്ഐ തടഞ്ഞു
ലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന അധിപൻ ഡോ. എബ്രഹാം മാർ സെറാഫിനെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുമ്മനത്തിന്റെ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്
Published : March 26, 2026 at 7:08 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ആറന്മുള മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മണ്ഡലത്തിൽ കുടുംബ സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സൗഹൃദ സന്ദർശനവും നടത്തി. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തുമ്പമൺ ഭദ്രാസന അധിപൻ ഡോ. എബ്രഹാം മാർ സെറാഫിനെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി കെ കെ നായരുടെ കുടുംബ വീട് സന്ദർശിച്ചു. ജ്യോതിഷം കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കടപ്ര ളാഹേത്ത് മേലേതിൽ മനുവിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്മല പുല്ലാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടുംബയോഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.
കോഴഞ്ചേരി സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കാൻ എത്തിയആറന്മുള മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അബിൻ വർക്കിയെ എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതായി പരാതി. സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അബിന് വര്ക്കിയെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് തടയാന് ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘര്ഷത്തിന് ഇടയാക്കി.
തുടർന്ന് കോളേജിനുള്ളിൽ കയറിയ അബിൻ വർക്കി അദ്ധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷമാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.