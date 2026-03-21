തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തിന് തുടക്കം; നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് സ്ഥാനാർഥികൾ
Published : March 21, 2026 at 8:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്കത്തിന് തയ്യാറായി ഇരിക്കുകയാണ് വിവിധ സ്ഥാനാർഥികൾ. പോർമുഖത്ത് നിരവധി പേരാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. വയനാട് ബത്തേരി മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എ എസ് കവിത വരണാധികാരിക്ക് മുൻപാകെ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഗുജറാത്ത് എംപി ദാവൽ പട്ടേലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി.സി ഗോപിനാഥ്, ബത്തേരി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രഭാരി പിജി ആനന്ദ് കുമാർ, സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവരും നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ബത്തേരി ബിജെപി മണ്ഡലം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോയിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയെ വരവേറ്റു. നിരവധിപേർ സ്ഥാനാർഥിക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാൻ റോഡിന് ഇരു ഭാഗത്തും തടിച്ചുകൂടി. തുടർന്ന് 11.40 ന് വരണാധികാരിക്ക് മുൻപിൽ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പ്രശാന്ത് മലവയൽ വരണാധികാരിക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് മുൻപുള്ള കാൽനടജാഥയിൽ നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അമ്മമാരും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ളവർ ജാഥയിൽ അണിനിരന്നു. പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയും കൊടി തോരണങ്ങൾ ഉയർത്തിയും സ്ഥാനാർഥിയെ വരവേറ്റു. സ്ഥാനാർഥിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനായി നിരവധി ആളുകളാണ് റോഡിന് ഇരുവശവും അണിനിരന്നത്. കടുത്ത വെയിലിനെ പോലും അവഗണിച്ചായിരുന്നു കാൽനട ജാഥ.
കൽപ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ കാനറ ബാങ്ക് പരിസരത്താണ് അവസാനിച്ചത്. ശേഷം ഒരു മണിയോടെ വരണാധികാരിക്ക് മുമ്പാകെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. ഗുജറാത്ത് എം പി ദാവൽ പട്ടേലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ സജി ശങ്കര്, കെ.സദാനന്ദന്, ബിജെപി ജില്ലാ ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരായ ടി.എം. സുബീഷ്, എം.ബി. സുകുമാരന്, ബിജെപി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരോട രാമചന്ദ്രന്, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാരായ ശിവദാസന് വിനായക, സി.എ. ബാബു തുടങ്ങിയവര് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
കോട്ടയം
പുതുപ്പള്ളിയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. കോട്ടയം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ആർഡിഒയ്ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. അമ്മ മറിയാമ്മ ഉമ്മനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പോലെയൊരു യുഡിഎഫ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
കോട്ടയം തിരുനക്കരയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. കോട്ടയം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ആർഡിഒ ഷിബു പിയുടെ മുമ്പാകെയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
അമ്മ മറിയാമ്മ ഉമ്മൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വ: ഫിൽ സൺ മാത്യുസ് തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു വേണുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം നൽകിയതെന്നും ഇതൊരു സൂചനയാണ് ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിൻ്റെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തിരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. ഭരണമാറ്റത്തിനു ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നാൽ മതിയെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.കടുന്തുരുത്തി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മോൻസ് ജോസഫ് കലക്ട്രേറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ മിനി തോമസ് മുമ്പാകെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു.
പാല പിടിക്കാൻ ഷോണ് ജോർജ്
രാവിലെ 10.30ന് പാലാ തഹസിൽദാർ രഞ്ജിത്ത് ജോർജ് മുമ്പാകെ ഷോണ് ജോർജ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് എൻഡിഎയുടെ റാലിയും നടന്നു. ഷോണ് ജോർജ് പാലായിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടേത് അവസര രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നും സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും കാലങ്ങളായി ഇവിടെ വിവാദ രാഷ്ട്രീയ മാണ് കാഴ്ചവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ബിജെപി നാടിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വരാണ്. എത്രയോ വർഷം എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും അവസരം നൽകി. ഇനി ഒരു അവസരം എൻഡഎക്കും ഷോൺ ജോർജനും നൽകണം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യസവും തൊഴിലും വികസനവും യുവാക്കളുടെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എൻഡിഎക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. പാലയിൽ പല പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം നിൽകണമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.
അടൂർ
അടൂർ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രിജി കണ്ണൻ ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അടൂർ ആർഡിഒയ്ക്ക് മുമ്പാകെയാണ് നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
അടൂർ ടൗണിൽ നിന്നും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ, മുൻ എംഎൽഎ ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ആറന്മുള
ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വീണാ ജോർജ് ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. മണ്ഡലം വരണാധികാരി കെ എസ് അനിൽകുമാർ (ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ, ആർ ആർ) മുമ്പാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ഓടെ പത്തനംതിട്ട വെട്ടിപ്രം റോഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പ്രകടനമായെത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥി പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ അഡ്വ ഓമല്ലൂർ ശങ്കരൻ, എം വി സഞ്ജു, അഡ്വ. ടി സക്കീർ ഹുസൈൻ, ബി ഹരിദാസ് എന്നിവർ സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരന്നു. നേതാക്കളായ എൻ സജികുമാർ, കെ ഐ ജോസഫ്, ടി വി സ്റ്റാലിൻ, ബി ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ചെറിയാൻ ജോർജ് തമ്പു, നൗഷാദ് കണ്ണങ്കര, സത്യൻ കണ്ണങ്കര, നിസാർ നൂർമഹൽ, ബിജോയ് ടി മാർക്കോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
റാന്നി
റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രമോദ് നാരായൺ ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു.റാന്നി അസിസ്റ്റൻ്റ് റിട്ടേനിങ് ഓഫീസർ മുൻപാകെയാണ് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ പ്രമോദ് നാരായൺ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
കോന്നി
കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ഇന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഉപ വരണാധികാരി കോന്നി തഹസില്ദാർ മുൻപാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. കോന്നി ടൗണിൽ നിന്നും എല്ഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തില് പ്രകടനമായി കോന്നി മിനി സിവില് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാണ് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ ജനീഷ് കുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. കോന്നിയിൽ മത്സരം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും വലിയ മാർജിനിൽ വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പാലക്കാട്
പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളും ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചു. മണ്ഡലത്തിൽ താമര വിരിയിക്കാൻ ബിജെപിയും മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫും മണ്ഡലത്തെ വീണ്ടും ചുവപ്പ് കോട്ടയാക്കാൻ എൽഡിഎഫും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ മത്സരം കടുക്കും.
ബിജെപിയുടെ ദേശീയ വനിതാ നേതാവിനെ പാർട്ടി മണ്ഡലത്തിൽ കളത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഒട്ടും കുറവല്ല. 15 വർഷം മണ്ഡലത്തെ യുഡിഎഫിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പാലക്കാട്ടിൽ ഇത്തവണയും യുഡിഎഫ് അല്ലാതെ മറ്റാര് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് യുഡിഎഫും ഉയർത്തുന്നത്.
അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം അടയാളത്തിൽ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കി പരീക്ഷണം നടത്തി മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് എൽഡിഎഫിൻ്റെ ശ്രമവും. രാവിലെ 11 മണിയോടുകൂടി ഡിസിസി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രകടനവുമായി ആരംഭിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രമേശ് പിഷാരടി പാലക്കാട് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ, കെപിസിസി ഡിസിസി ഭാരവാഹികളും സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
എൻഎൻ കൃഷ്ണദാസും, സിപി പ്രമോദും ഡോക്ടർ പി സരിനുമെല്ലാം പയറ്റി പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ടുപോയ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രമുഖ വ്യവസായി എൻഎംആര് റസാഖിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിന്ന പാർട്ടിയെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരത്തിന് എത്തിയതോടെ മൂന്നാരംഗത്തേക്ക് മൂന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
സിപി പ്രമോദ് 38000 വോട്ട് നേടി മുൻവർഷങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാതെ പോയി. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ഇടതുപാളയത്തിലേക്ക് വന്ന ഡോക്ടർ പി സരിനുവേണ്ടി പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ 38000 വോട്ടിലേക്ക് സരിനും ഒതുങ്ങി. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ വ്യവസായിയും പാലക്കാട്ടുകാരനുമായ എൻഎംആർ റസാഖിനെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ചുവപ്പു കോട്ട ഭദ്രമാക്കി സൂക്ഷിച്ച മാത്തൂരും കണ്ണാടിയും എൽഡിഎഫിന് സുരക്ഷിതമായ ഇടം ആണെങ്കിലും, യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ടയായ പിരായിരിയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എ റസാഖിലൂടെ പാർട്ടി ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെ വോട്ടുകൾ കൂടി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിന്നും നേടാനാകുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
രാവിലെ 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എൻഎംആർ റസാഖ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സിപി പ്രമോദ്, ടികെ നൗഷാദ്, കൃഷ്ണൻ കുട്ടി സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മുരളി കെ താരേക്കാട് എന്നിവർക്കും ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പമെത്തി ആർഡിഒ അൻവർ സാദത്ത് മുമ്പാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി ക്യാമ്പുകൾ. ഷാഫിയെ വലിയ പേടിസ്വപ്നമായി കണ്ട ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഷാഫിക്കു പകരം ശോഭയെ നേരിടാൻ രമേശ് പിഷാരടി എത്തുമ്പോൾ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകൾ ഭദ്രമാണെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്ത ബിജെപിയുടെ കോട്ടകളിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി പറയുന്നു. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്ന പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ശരിയായ സ്ഥാനാർഥിയെ തന്നെയാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് എന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.
മാത്തൂരും കണ്ണാടിയും സിപിഎമ്മിന് ശക്തിയാകുമ്പോൾ പിരായിരി കോൺഗ്രസിന് ലീഡ് നിർണയിക്കുമ്പോൾ ബിജെപിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലീഡ് ഉയർത്തി വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോട് കൂടിയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.
തിരുവല്ല
തിരുവല്ല നിയോജക മണ്ഡലം എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി അഡ്വ മാത്യു ടി തോമസ് വരണാധികാരിയായ സബ് കലക്ടര് സുമിത്കുമാര് താക്കൂര് മുന്പാകെ ഇന്ന് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ കെ ഐ കൊച്ചീപ്പന്മാപ്പിള സ്മാരക ഹാളിന് മുന്നിൽ നിന്നും എല്ഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരോടൊപ്പം പ്രകടനമായാണ് പത്രിക സമര്പ്പിക്കാന് എത്തിയത്.
സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജുഏബ്രഹാം മാത്യു ടി. തോമസിനെ ഷാൾ അണിയിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം അഡ്വ. ആര് സനല്കുമാര്, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന നിര്വാഹക സമിതി അംഗം ചെറിയാന് പോളച്ചിറയ്ക്കല് സിപിഐ ജില്ലാ അസി.സെക്രട്ടറി കെ ജി രതീഷ് കുമാര്, എല്ഡിഎഫ് ജില്ലാ കണ്വീനര് അലക്സ് കണ്ണമല എന്നിവര് പത്രിക സമര്പ്പിക്കുബോള് മാത്യു ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
