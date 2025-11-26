ETV Bharat / state

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സെമിഫൈനലായി കരുതുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവന്മരണപ്പോരാട്ടമായി ഏറ്റെടത്തിരിക്കുകയാണ് മുന്നണികള്‍.

വോട്ട് ചോദിച്ച് പാട്ടു പാടി സ്ഥാനാർത്ഥി (ETV Bharat)
വോട്ട് ചോദിച്ച് പാട്ടു പാടി സ്ഥാനാർത്ഥി. നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 15ാം ഡിവിഷനിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബിൻസി ജോർജാണ് പ്രചരണ രംഗത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചോദിച്ച് ഓരോ വോട്ടര്‍മാരുടെയും ഇടയിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ ബിന്‍സിയോട് പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നുവെന്നാണ് കൂടെയുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്.

യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുമായി വോട്ട് ചോദിച്ച് എത്തുന്ന ബിൻസി ജോർജിനോട് വോട്ടർമാർ പറയുന്നത് വോട്ട് തരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടു പാടി തരണം എന്നാണ്. വോട്ടര്‍മാരുടെ ഈ ആവശ്യം ബിന്‍സി ഒരു മടിയും കൂടാതെ നടത്തികൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതാനും വരികളെങ്കിലും പാടിയിട്ടേ ബിന്‍സി മടങ്ങാറുള്ളു.

ഭക്തിഗാന ആല്‍ബങ്ങള്‍ക്കും കാസറ്റുകള്‍ക്കുമായി ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങള്‍ പാടിയ ബിന്‍സി നല്ലൊരു ഗായികയാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സിനിമാ ഗാനങ്ങളും നാടന്‍ പാട്ടുകളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുമെല്ലാം അനായാസം വഴങ്ങുന്ന ബിന്‍സിയുടെ പാട്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന വോട്ടര്‍മാരാണ് ഏറെയുമുള്ളത്. വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ് ബിന്‍സി പാടികൊടുക്കാറുള്ളത്. പ്രസംഗത്തേക്കാള്‍ അവരുടെ മനം കവരുന്നതും ഈ പാട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ്. ബിന്‍സിക്കും അതു തന്നെയാണ് ഇഷ്‌ടം.

നിലമ്പൂരിലെ ഇടിവണ്ണ ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനിലാണ് ബിന്‍സി ജോര്‍ജ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് ബിന്‍സിക്ക് വലിയ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളുമുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആദിവാസി നഗറുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, ടൂറിസം സാധ്യതകള്‍ എന്നിവയടക്കം നാടിന്‍റെ വികസനത്തിനായി നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ബിന്‍സിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന തന്നെ വോട്ട് നൽകി വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളോടുള്ള ആഭ്യർത്ഥന.

വോട്ട് ചോദിച്ച് പാട്ടു പാടി സ്ഥാനാർത്ഥി (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നിയങ്കമാണെങ്കിലും ഗായിക എന്ന നിലയിലും പൊതുപ്രവർത്തക എന്നനിലയിലും വോട്ടർമാർക്ക് ബിൻസി ജോർജ് സുപരിചിതയാണ്. ബിൻസി ജോർജിനൊപ്പം എൽ.ഡി.എഫ്.നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്.

2020ലെയും 2015 ലെയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലമ്പൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ യു ഡി എഫിനായിരുന്നു മുന്‍തൂക്കം. 2020 ല്‍13 വാര്‍ഡുകളില്‍ യു എഡി എഫിന് എട്ടും എല്‍ഡി എഫിന് അഞ്ചുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വിജയം. 2015 ലെയും സ്ഥിതിയും ഇതു തന്നെയായിരുന്നു. യു ഡി എഫിന് 9 ഉം എല്‍ ഡി എഫിന് നാലുമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ബി ജെ പിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ പോലും സാധിച്ചതുമില്ല.

വോട്ടെടുപ്പ്

ഡിസംബര്‍ 9,11 തിയതികളിലായി രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബര് 13 ന് വോട്ടെണ്ണല്‍ നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനം തിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെുപ്പ്. തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ക്കോട് ജില്ലകളില്‍ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

Also Read: കണ്ണൂർ കാമ്പസ് ടു തദ്ദേശം; ഒരേ ക്ലാസിൽ പഠിച്ച് ഒരേ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവര്‍ ഇനി ജനപ്രതിനിധികളാകാൻ

