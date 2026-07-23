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കാലൊന്ന് ക്യാന്‍സര്‍ കവര്‍ന്നു; കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണ നേട്ടം, തുടര്‍ പഠനത്തിന് കൈത്താങ്ങ് വേണം

ക്യാന്‍സറിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറ്റം. പ്ലസ്‌ടു വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി പിലാക്കാവ് സ്വദേശി പ്രദീഷ്‌. ഇനി ബിസിഐയ്‌ക്ക് പഠിക്കണം. സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടി കുടുംബം.

BUILDING CHAMPION PRADESSH CANCER SURVIVOR PRADESSH CANCER PRADEESH HIGHER STUDY
Pradessh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 4:35 PM IST

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വയനാട്: ക്യാന്‍സര്‍ കാല്‍ കവര്‍ന്നെങ്കിലും വിധിയെ പഴിക്കാതെ ജീവിതത്തിന്‍റെ പടവുകള്‍ താണ്ടുകയാണ് വയനാട്ടുകാരനായ പ്രദീഷ്‌. ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കി ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ ഈ യുവാവ് ഇപ്പോള്‍ തുടര്‍ പഠനത്തിനും പുതിയ കൃത്രിമ കാല്‍ സ്വന്തമാക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഈ രണ്ട് സ്വപ്‌നങ്ങളും എത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ പ്രദീഷിന് സുമനസുകളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ...

പിലാക്കാവ് വട്ടർകുന്ന് അടുക്കത്ത് ദിവാകരന്‍റെയും പ്രസീതയുടെയും ഏകമകനാണ് പ്രദീഷ്‌. ഹൈസ്‌കൂള്‍ പഠന കാലത്താണ് പ്രദീഷിന്‍റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്യാന്‍സറെന്ന വില്ലന്‍ കടന്നുവന്നത്. അന്ന് സാധാരണ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. സ്‌കൂളെല്ലാം വിട്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം മൈതാനത്തേക്ക് ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാനെത്തി. ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞ് മൈതാനത്തിനിറങ്ങി പോരാട്ടവും തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ അതിനിടെയാണ് കാലില്‍ പ്രദീഷിന് അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്. എന്നാലും ചെറുതായൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കി. ഒട്ടും കഴിയുന്നില്ല. കാല്‍ നിലത്ത് കുത്താന്‍ സാധിക്കാത്ത അത്രയും വേദന.

കാലിലെ വേദന കാരണം ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്‌ടറെ കാണിച്ചു. പിന്നാലെ ഒരു മാസം കാലില്‍ പ്ലാസ്‌റ്ററിട്ട് വീട്ടിലൊതുങ്ങി കൂടി. എന്നാല്‍ അതിലൂടെയൊന്നും വേദനക്കൊട്ടും ശമനമായില്ല. വീണ്ടും വേദനയും സഹിച്ച് ആശുപത്രി വരാന്തകളില്‍ കയറിയിറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് പ്രദീഷിന്‍റെ കുടുംബത്തെ ഞെട്ടിച്ചുള്ള വിവരം അവരറിയുന്നത്. ക്യാന്‍സറെന്ന മഹാവ്യാധി പ്രദീഷിന്‍റെ കാല്‍ കാര്‍ന്ന് തിന്നിരിക്കുന്നു.

ക്യാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പിന്നീട് കിമോതെറാപ്പിയുടെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നാലെ കാലില്‍ കമ്പിയിട്ട് ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി. എന്നാല്‍ അപ്പോഴും ഈ മഹാവ്യാധി പ്രദീഷിനെ വിട്ടകന്നില്ല. അത് അണുബാധയുടെ രൂപത്തിലും വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു. അണുബാധയുണ്ടായതോടെ അസഹ്യമായ വേദനയും പേറി വീണ്ടും പ്രദീഷിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കാല്‍ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വിധിയെഴുതിയത്.

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ഏറെ നാള്‍ ചികിത്സയുമായി ആശുപത്രിയില്‍ കഴിച്ച് കൂട്ടി. പിന്നീട് ചികിത്സ പൂര്‍ത്തിയായതോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്രതീക്ഷിത രോഗവും കാല്‍ നഷ്‌ടമായ വേദനയും കാരണം പ്രദീഷിന്‍റെ ജീവിതം ഏതാനും നാളുകള്‍ വീട്ടിലെ നാല് ചുവരുകള്‍ക്കുള്ളിലൊതുങ്ങി.

എന്നാല്‍ വിധിയെ പഴിച്ച് ശിഷ്‌ട കാലം കഴിച്ച് കൂട്ടാന്‍ പ്രദീഷ്‌ തയ്യാറായില്ല. വീണിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ട് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു. ഇത് ജീവിതത്തില്‍ വലിയൊരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ജില്ലാ ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ ചാമ്പ്യനായി. ബോഡി ബില്‍ഡിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്‌ഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് നേട്ടം. ഇത് കുടുംബത്തിനും നാടിനും ഏറെ അഭിമാനകരം. പരിശീലനത്തിനൊപ്പം പഠനവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പ്രദീഷ്‌ മറന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്ലസ്‌ടു പഠനം വിജയകരമായി തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഇനിയാണ് പ്രദീഷിനൊരു കൈത്താങ്ങ് വേണ്ടത്. പ്ലസ്‌ടുവിന് ശേഷം ബിസിഎ, ബിബിഎ കോഴ്‌സുകളില്‍ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് താത്‌പര്യം. പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കുടുംബത്തിനൊരു തണലാകണം. സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തടസമാകുന്നതാകട്ടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക നിലയാണ്. പഠനത്തിന് വേണ്ട ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കുടുംബത്തിന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പഠനം മാത്രം പോരാ, നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ കാല്‍ ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന കാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. അതിന് പകരമായി പുതിയ ഒരു കാല്‍ വേണം. പഠനത്തിന്‍റെയും ചികിത്സയുടെയും അതോടൊപ്പം പുതിയ കൃത്രിമ കാലിനും വലിയൊരു തുക ആവശ്യമായി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീഷിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ചിറക് മുളയ്‌ക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ കനിഞ്ഞേ മതിയാകൂ.

ജീവിത വിജയത്തിനും സ്വപ്‌നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനും സുമനസുകളില്‍ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം. കരുണയുടെ കരങ്ങള്‍ തനിക്ക് നേരെ നീളുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രദീഷ്‌.

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TAGGED:

BUILDING CHAMPION PRADESSH
CANCER SURVIVOR PRADESSH
CANCER
PRADEESH HIGHER STUDY
PRADESSH DREAM BCA WAYANAD

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