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തീരദേശ ജനതയ്ക്കായി കാൻസർ സ്‌ക്രീനിങ് പദ്ധതി; ഒരുവർഷത്തിനകം മുഴുവൻ തീരദേശവും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ

പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കാന്‍സര്‍ സ്‌ക്രീനിങ് നടക്കും, പദ്ധതി അടുത്ത മാസം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കാന്‍ സാധ്യത.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 4:19 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തീരദേശ ജനതയ്ക്കിടയിൽ കാൻസർ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വസ്‌തി ഫൗണ്ടേഷനും കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയും (കെയുഎച്ച്എസ്) കൈകോർക്കുന്നു. കൈരളി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറൽ ആൻഡ് മാക്‌സിലോഫേഷ്യൽ പാത്തോളജി (കെഎസ്ഒഎംപി)യും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്‌ടർമാരും സഹകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ കാൻസർ പരിശോധനയും ബോധവത്കരണവും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

പൊഴിയൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ സ്‌താനാർബുദം, ഗർഭാശയ കാൻസർ, വായിലെ കാൻസർ, ത്വക്ക് കാൻസർ എന്നിവയ്ക്കായാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതാ ഘടകങ്ങൾ, സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ തേടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ബോധവത്കരണവും ക്യാമ്പുകളുടെ ഭാഗമായി നടത്തും.

CANCER SCREENING KERALA CANCER SCREENING COASTAL REGION CANCER KERALA UNIVERSITY OF HEALTH
kerala university of health (ETV Bharat)

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അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേരള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി. എച്ച്. കുര്യൻ്റെ സ്മരണാർഥമാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. തീരദേശ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാകും വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിശോധനാ-ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.

പദ്ധതി അടുത്ത മാസം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോർഡിനേറ്റർ ഡോ.ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം എറണാകുളം ചെല്ലാനത്ത് വെച്ച് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചേക്കും.

ത്വക്ക് കാൻസറിന് സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

തീരദേശ ജനതയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കടുത്ത വെയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും കടൽവെള്ളവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും തീരദേശ ജനങ്ങളിൽ ത്വക്ക് കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. പുകയില ഉപയോഗവും ചില മേഖലകളിൽ തുടരുന്ന പ്രധാന അപകടസാധ്യതാ ഘടകമാണ്. തീരദേശ മേഖലകളുടെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന കാൻസർ സാധ്യതകളും പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വായിലെയും ത്വക്കിലെയും കാൻസറുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്നും ഡോ. ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ, ഡെൻ്റൽ കോളജുകളുടെ സഹകരണം നിരവധി മെഡിക്കൽ, ഡെൻ്റൽ കോളജുകൾ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലെ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്‌ടർമാരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളും തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തി പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തും.

പരിശോധനയിൽ കാൻസർ സാധ്യതയോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കായി തുടർപരിശോധനയും ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രികളുമായും മെഡിക്കൽ കോളജുകളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും സമർപ്പിച്ചതായി സ്വസ്‌തി ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു വർഷത്തിനകം മുഴുവൻ തീരദേശവും പരിധിയിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തീരദേശ മേഖലയും ഒരു വർഷത്തിനകം പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യം. തീരദേശ ജനങ്ങളിൽ കാൻസർ രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ മതിയായ വിവരങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ലഭ്യമല്ലെന്നും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിനായി വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. തീരദേശ ജനതയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരത്തെ പരിശോധനയും ഇടപെടലും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ കാൻസർ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
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CANCER SCREENING COASTAL REGION
CANCER
KERALA UNIVERSITY OF HEALTH
CANCER SCREENING COSTAL POPULATION

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