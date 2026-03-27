നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : പ്രചാരണ വാഹന അനുമതികൾ നൽകുന്നത് സുവിധാ പോർട്ടൽ വഴിയെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ

അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനിൽ. നേരിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കില്ല.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 5:59 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണ വാഹന അനുമതികൾ പൂർണ്ണമായും സുവിധാ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി മാത്രമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ പ്രചാരണ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതികളാണ് സുവിധാ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി മാത്രം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് .
https://suvidha.eci.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ എസിനെറ്റ് ( ECINET ) ആപ്പ് വഴിയോ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സുവിധ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌ത ശേഷം അനുയോജ്യമായ അനുമതി വിഭാഗം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി/സ്ഥാനാർത്ഥി വിവരങ്ങൾ, വാഹന നമ്പർ, ഡ്രൈവർ വിവരങ്ങൾ, ആർടിഒ യിൽ നിന്നുള്ള എൻഒസി (വീഡിയോ വാനുകൾക്ക് മാത്രം) എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം.

വീഡിയോ വാൻ അനുമതി പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, പ്രചാരണ സാമഗ്രികളുടെ ഗതാഗതം, നോട്ടീസുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, സ്റ്റാർ ക്യാംപെയ്‌നർ വാഹനങ്ങൾ, അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്റ്റാർ ക്യാംപെയ്‌നർമാർക്കായി അനുവദിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നേരിട്ട് അനുമതി നൽകുന്നത്.
ആർ.സി ബുക്ക്, ഇൻഷുറൻസ്, ഫിറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ടാക്‌സ് രസീത്/പെർമിറ്റ് എന്നിവയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ട രേഖകൾ. നേരിട്ടുള്ള(ഓഫ്‌ലൈൻ) അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വീഡിയോ വാനുകൾക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നേരിട്ടാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്. വീഡിയോ വാനുകളുടെ അനുമതിക്കായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ എൻഒസി, എംസിഎംസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പരസ്യ ഫീസ് രസീത് അല്ലെങ്കിൽ ആർടിഒ അനുമതി എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

ഓരോ അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പ്രചാരണസാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് പോകാൻ ആറ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകും. പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്‍റിനോ മറ്റ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കോ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
സ്റ്റാർ ക്യാംപെയ്‌നർമാരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മുൻവശത്തെ ചില്ലിൽ അനുമതി പത്രം നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ അനുമതി പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. സുവിധ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ അപേക്ഷാ മാതൃകകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.

