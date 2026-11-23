കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മായുന്നു; നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ അറക്കൽ ശേഷിപ്പുകൾ, വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ചരിത്രപ്രേമികള്
കണ്ണൂരിനെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായി വളര്ത്തിയത് അറക്കല് രാജവംശമായിരുന്നു. സുശക്തമായ നാവിക സേനയും ശക്തമായ വിദേശ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഇന്ന് ആകെ നിലനിൽക്കുന്നത് അറക്കൽ മ്യൂസിയം മാത്രമാണ്.
Published : November 23, 2026 at 2:39 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ. എം
കണ്ണൂര്: 16ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 19ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വടക്കേ മലബാറിലും അറബിക്കടലിലും ശക്തിയുറപ്പിച്ച ഒരു രാജവംശം. ശക്തമായ നാവികസേനയുണ്ടായിരുന്ന ആ രാജവംശത്തിലെ പുരുഷ കേസരികളെ 'ആഴിരാജ' (കടലിൻ്റെ രാജാവ്) എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാം മതം പിന്തുടരുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തവർ. ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ രാജവംശം. ഇതുപോലെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത എത്രയോ കഥകൾ കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലീം രാജവംശമായ അറക്കലിനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലടുത്ത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടിയ അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകള് ഇന്ന് തകര്ച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് കരയിലും കടലിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച അറക്കലിലെ പാണ്ടിക ശാലകള് ഉള്പ്പെടെയുളള സുപ്രധാന കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്നവയെങ്കിലും സംരക്ഷിണക്കമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ഉയര്ന്നു വരികയാണ്.
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"ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തമായിരുന്ന, ഭൂഖണ്ഡാന്തര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ സിറ്റി. എന്നാൽ ഇന്ന് വികസനത്തിലും നാഗരിക സവിശേഷതകളിലും പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി കണ്ണൂർ സിറ്റി മാറിയിരിക്കുകയാണ്" എന്ന് 'സിറ്റി ഹെറിട്ടേജ്' ഫൗണ്ടർ മുഹമ്മദ് ഷിഹാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അറക്കലിലെ അമൂല്യമായ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും അടിയന്തരമായി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അറക്കലിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും വരുംതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വീണ്ടെടുക്കണം പഴയ പ്രതാപം
കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ പഴയകാല കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യയിലുള്ള പഴയ വീടുകൾ, പുരാതന തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര തെളിവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം. വാസ്തുഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ട് പതനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചരിത്ര നിർമിതികളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ വെറുതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ഹെറിട്ടേജ് ടൂറിസം പോലുള്ളവയിലൂടെ അവയുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷിഹാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും അവഗണന
"അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെയും കണ്ണൂർ സിറ്റിയുടെയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ പോലും വേണ്ടത്ര പരാമർശങ്ങളില്ലെന്നത് ഖേദകരമാണ്. ലോകഭൂപടത്തിൽ തന്നെ ഇടംപിടിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരാതന വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പുതുതലമുറ അറിയാതെ പോകരുത്. പൈതൃക സംരക്ഷണവും ആധുനിക വികസനവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ സിറ്റിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കൃത്യമായ കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കണ്ണൂരിനെ തുറമുഖ പട്ടണമാക്കിയ അറക്കൽ
കണ്ണൂരിനെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായി വളര്ത്തിയത് അറക്കല് രാജവംശമായിരുന്നു. അതുവഴി ഈജിപ്ത്, ആഫ്രിക്ക, അറേബ്യ, മാലിദ്വീപ്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളുമായി ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കുരുമുളക്, കാപ്പി, സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങളായ ഏലം, കറുവപ്പട്ട തുടങ്ങിയവയും കണ്ണൂര് തുറമുഖം വഴി കടല് കടന്നിരുന്നു. ഉരു, മഞ്ച് തുടങ്ങിയ മാര്ഗം വഴിയായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് കയറ്റിറക്കുമതിക്കായി നിരവധി തൊഴിലാളികളും കണ്ണൂര് തുറമുഖത്തില് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തൊഴില് നേടിയിരുന്നു.
കയറ്റുമതിക്കുളള സാധനങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായി കണ്ണൂര് നീര്ച്ചാല് മുതല് ആയിക്കരവരെ പാണ്ടികശാലകള് അറക്കൽ രാജവംശം നിര്മിച്ചിരുന്നു. വിശാലവും ഇരുനിലകളിലുള്ളതുമായിരുന്നു ചില പാണ്ടികശാലകള്. നാട്ടുകാര് പാണ്ടികശാലകളെ പാണ്ട്യാല എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ അവശേഷിക്കുന്ന പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിര്ത്താനുളള സാമ്പത്തികശേഷി അറക്കല് രാജവംശത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാര്ക്കില്ലായിരുന്നു. കാലം കഴിയേ.. രാജഭരണവും പ്രതാവുമെല്ലാം പഴംങ്കഥയായി മാറി. അറക്കല് മ്യൂസിയം മാത്രമാണ് ഈ രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഇന്ന് ആകെ നിലനിൽക്കുന്നത്.
കമ്പോളങ്ങൾ കൈയടക്കിയ രാജവംശം
വിദേശ കമ്പോളങ്ങള് കൈയടക്കാന് ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന അറക്കല് സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുപോലും നാവികരേയും കച്ചവടക്കാരേയും സ്വാധീനിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാര്ക്കെല്ലാം അക്കാലത്ത് കരസേന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുളളൂ. എന്നാല് സുശക്തമായ നാവിക സേനയും അറക്കല് രാജവംശത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പോര്ച്ചുഗീസുകാര് അറക്കലിൻ്റെ കൈ വശമുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് കയ്യടക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അധിക കാലം അവര്ക്ക് ആധിപത്യം നിലനിര്ത്താനായില്ല. കണ്ണൂരിലെ ആലി രാജാവിൻ്റെ നാവിക പട പോര്ച്ചുഗീസുകാരെ തുരത്തി ലക്ഷദ്വീപ് കയ്യടക്കിയിരുന്നു.
ഒട്ടേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുളള അറക്കലിൻ്റെ പ്രതാപം തുടിച്ചു നില്ക്കുന്ന നിര്മ്മിതികളില് ശേഷിക്കുന്നവയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമായി ഉയരുന്നത്. വാഴക്കത്തെരു , മുഹിയുദ്ദീന് മസ്ജിദ് കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണൂര് സിറ്റിയിലേക്കുളള യാത്ര പോലും ചരിത്ര സ്നേഹികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രൗഢി നഷ്ടപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂഹം തന്നെയുണ്ട് ഈ പഴയ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന സമുച്ചയത്തോടനുബന്ധിച്ച്.
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