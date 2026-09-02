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കാലിഫോർണിയയിലെ മലയാളി യുവതികളുടെ കൊലപാതകം: പ്രതി അനില ബേബിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

തൃശൂർ മുടിക്കോട് സ്വദേശിനി അഞ്ജന ഹരിയെ കാറിടിച്ച് മനപ്പൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പ്രതിക്ക് 25 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം.

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അഞ്ജന, അനില, അനു മേരി മാത്യു, (File, Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 1:24 PM IST

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തൃശൂർ: അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലുള്ള മിൽപിറ്റാസിൽ രണ്ട് മലയാളി യുവതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ദാരുണ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ അനില ബേബിയുടെ അറസ്റ്റ് യു എസ് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തി. തൃശൂർ മുടിക്കോട് സ്വദേശി അഞ്ജന ഹരിയെ (35) വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മനപ്പൂർവ്വമുള്ള കൊലപാതകവും നരഹത്യാ കുറ്റങ്ങളുമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാൻ ജോസ് സാൻ്റാ ക്ലാര കൗണ്ടി സുപ്പീരിയർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പ്രതി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ 25 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് മിൽപിറ്റാസിലെ മിൽ ക്രീക്ക് അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിന് സമീപം നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും വിശകലനം ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ജന നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പ്രതി അനില തൻ്റെ ബ്ലൂ എസ് യു വി കാർ വേഗത്തിൽ അഞ്ജനയ്ക്ക് നേരെ ഓടിച്ചു കയറ്റുകയും നിർത്തിയില്ലെന്നുമാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. റോഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കൊലപാതകം കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടത്തിയതാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൊലീസ് എത്തിയത്.

പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ: സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലെ തർക്കവും ദാരുണ അന്ത്യവും

കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ അനില ബേബിയും, തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം സ്വദേശിനി ആൻ മേരി മാത്യുവും (40), തൃശൂർ മുടിക്കോട് സ്വദേശിനി അഞ്ജന ഹരിയും (35) ഒരേ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുത്ത അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇവർ.

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എന്നാൽ, തൊഴിൽപരമായ തർക്കങ്ങളും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ. അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് ആൻ മേരി മാത്യുവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതി, തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് അഞ്ജനയെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തൊഴിൽപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്ന പ്രതി അനില, ആൻ മേരിയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് രോഷാകുലയായി ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.

അഞ്ജന അധ്യാപികയായും ആൻ മേരി എഞ്ചിനീയറായും കാലിഫോർണിയയിൽ ജോലി ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്നു. അതേസമയം, മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും നോർക്കയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി ഏകോപിപ്പിച്ചു വരികയാണ്.

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TAGGED:

ANILA BABY ARREST
CALIFORNIA COURT PROSECUTION
ANN MARY MATHEW MILPITAS MURDER
THRISSUR MUDIKKODE ANJANA HARI
CALIFORNIA MALAYALI WOMEN MURDER

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