കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ പുതിയ യൂണിയൻ; വിസിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
സർവകലാശാല കാമ്പസിലെയും അഫിലിയേറ്റഡ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാനാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ പദ്ധതി
Published : September 21, 2026 at 7:36 AM IST
കോഴിക്കോട്: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയനിൽ (ഡിഎസ്യു) നിന്ന് ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളെ ഒഴിവാക്കി പ്രത്യേക യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ പി രവീന്ദ്രൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ അജണ്ടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയമായാണ് വിസി ഈ നിർദേശം അവതരിപ്പിച്ചത്.
സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് എൽഡിഎഫ്
സർവകലാശാല കാമ്പസിലെയും അഫിലിയേറ്റഡ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ സമയ ഗവേഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാനാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അജണ്ടയിലില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്താതെ തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് എൽഡിഎഫ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ വിസി തയാറാകാതിരുന്നതോടെ ഇടത് അംഗങ്ങൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു.
യുഡിഎസ്എഫ് അജണ്ടയെന്ന് എസ്എഫ്ഐ
വൈസ് ചാൻസലർ യുഡിഎസ്എഫിൻ്റെ അജണ്ട അതേപടി നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐയുടെ ഗവേഷക സംഘടനയായ എകെആർഎസ്എ ആരോപിച്ചു. മുൻപ് ഗവേഷകർക്ക് കാമ്പസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിലൂടെയാണ് ഡിഎസ്യുവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവേഷകർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിഭാഗം ഗവേഷക വോട്ടുകളും നേടി എസ്എഫ്ഐ വൻ വിജയം കൈവരിച്ചിരുന്നു.
എംഎസ്എഫിനും കെഎസ്യുവിനും ഗവേഷകർക്കിടയിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘടനയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഗവേഷകരുടെ വോട്ട് ഡിഎസ്യുവിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റാൻ വിസി വഴി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പുതിയ നിർദേശത്തിലെ അപാകതകൾ
പുതിയ നിർദേശത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. കാമ്പസിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലെ ഗവേഷകരെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ ഗവേഷകരുമായി ചേർത്ത് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ഇത് തടസമാകും. കൂടാതെ വിസി നിർദേശിച്ച റിസർച്ച് യൂണിയനിൽ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി, ജനറൽ ക്യാപ്റ്റൻ, മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എന്നീ തസ്തികകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഡിഎസ്യുവിന് കീഴിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന കലാ കായിക സർഗാത്മക ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള അവസരം ഇതിലൂടെ ഗവേഷകർക്ക് പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടും.
ഇതിനുപുറമെ കാമ്പസിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത മറ്റ് സെൻ്ററുകളെ ഡിഎസ്യുവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്താനും വൈസ് ചാൻസലർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലയുടെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം തകർക്കുന്നതാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടക്കുന്നത്.
ഗവേഷകരുടെ വോട്ടുകൾ നിർണായകമായ കാമ്പസിൽ പുതിയ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാമ്പസിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് എസ്എഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
ഗവേഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ തേടുമെന്നും വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സർവകലാശാലയുടെ അക്കാദമിക അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പിന്മാറണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.