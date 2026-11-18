തോട് വറ്റിയാലും വീണ്ടും പൂക്കും; ഏമ്പേറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അത്ഭുതച്ചൂതായി എരിയോകോലോൺ എമ്പറ്റസ്
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ചൂതിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട (എരിയോകോളേസി) പുതിയ സസ്യത്തിന് എരിയോകോലോൺ എമ്പറ്റസ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയത്.
Published : November 18, 2026 at 6:45 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂർ: ചൂതുകളുടെ (പാറകളിലും വയലുകളിലും വളരുന്ന ചെറിയ സസ്യം) വൈവിധ്യ കലവറയായി വടക്കൻ കേരളം. പരിയാരം ഏമ്പേറ്റിലെ പൂത്താലി തോട്ടിൽ പുതിയ ഇനം പുഷ്പിത സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ അത്യപൂർവ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ചൂതിൻ്റെ കുടുംബമായ എരിയോകോളേസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുതിയ ഇനം സസ്യമാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുണ്ട്. ചൂതിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമായ ഏമ്പേറ്റിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി എരിയോകോലോൺ എമ്പറ്റസ് (Eriocaulon embatense) എന്നാണ് സസ്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയ നാമം നൽകിയത്.
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ബോട്ടണി വിഭാഗം അധ്യാപകരായ ഡോ. ശ്രീ പ്രമോദ്, ഡോ. എ കെ പ്രദീപ്, ഗവേഷക ഹരിത പി ഭരതൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. ജർമനിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫെഡ്സ് റെപ്പർടോറിയം എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കത്തിൽ ഈ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്താകമാനമായി 500 ഓളം ചൂത് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന 112 ഇനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമായി 50 ലധികം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ചെങ്കൽ കുന്നുകൾ ചൂതുകളുടെ വൈവിധ്യ കലവറയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചെങ്കൽ കുന്നുകളുടെ സസ്യവൈവിധ്യത്തെയും അടുത്തകാലത്ത് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പെരിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോളത്താളി (ക്രൈനം മലബാറിക്ക) എന്ന സസ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ ചൂതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഏമ്പേറ്റിനു പുറമേ പെരിയയിലും പോളത്താളിയോടൊപ്പമാണ് ഈ ചൂതിനെയും കണ്ടുവരുന്നത്.
വെള്ളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഇലകൾ പോളത്താളിയുടെ തൈകളുടെ ഇലകളോട് സാമ്യമുണ്ട്. പുതിയ ചൂത് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു ചൂതുകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നതോടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയും നവംബർ മാസത്തോടെ വറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന തോടാണ് ഏമ്പറ്റിലേതെന്ന് നാട്ടുകാരനും അധ്യാപകനുമായ സി രതീശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
'തോട് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേര് അടിഭാഗത്ത് ഭദ്രമായി നിലനിൽക്കുകയും അടുത്ത മഴക്കാലത്തോടെ വീണ്ടും വലിയ രീതിയിൽ പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർച്ച മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ ഏറേ പ്രാധാന്യമുള്ള പുതിയ ചൂതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്,' എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചെടിയെ പഠിച്ചു കുട്ടികളും ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഒന്നാമത്
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ അപൂർവ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അധ്യാപികയായ സിന്ധു കെപി, അഡ്വ. ദീപ യു, അഡ്വ. സവിത സഹദേവ് എന്നിവർ ഒരു വർഷമായി ഈ ചെടികൾക്ക് പിന്നാലെയുണ്ട്. തോട്ടിലെ പൂത്താളിക്ക് പിറകെ പോയപ്പോഴാണ് പുതിയ ഇനം സസ്യത്തെയും കണ്ടത്. പിന്നാലെയാണ് ഗവേഷക സംഘത്തിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ബോട്ടണി വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പഠനം നടത്തിയതോടെ സസ്യലോകത്ത് ഒരു അതിഥി കൂടി വന്നെത്തിയതെന്ന് രതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചെടികളെ പഠിക്കാൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ വിദ്യാർഥികൾ കൂടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയതോടെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലുമാണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മനസിലാക്കി. ഐ യു സി എൻ പ്രകാരമുള്ള കണക്കെടുപ്പാണ് അവർ നടത്തിയതെന്ന് അഡ്വ.ദീപ വ്യക്തമാക്കി. കാസർകോട് ഒരിടത്ത് കൂടി ഈ സസ്യം ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികളും പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ കുട്ടികളുടെ ആറുമാസത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഒന്നാമതായി.
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