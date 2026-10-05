പാർട്ടി ഓഫീസാക്കി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഹോസ്റ്റൽ; 'കണ്ണൂർ ബ്ലോക്കിൽ" പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരുകളും; പരിശോധനയ്ക്കൊരുങ്ങി അധികൃതർ
ഹോസ്റ്റൽ മുറികൾക്ക് സിപിഎമ്മിന്റെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരുകൾ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കും കർശന നടപടികൾക്കും സർവകലാശാല അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടു.
Published : October 5, 2026 at 2:54 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ കാമ്പസിൽ പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലയിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വാധീനവും അതിക്രമങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് താമസിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒരുക്കേണ്ട ഹോസ്റ്റലുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ താവളങ്ങളായി മാറുന്നതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന് 'കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ 'കണ്ണൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം' എന്ന് വലിയ രീതിയിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. കാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഓഫീസുകളുടെ പേരുകൾ മുറികൾക്ക് നൽകി
ഹോസ്റ്റലിലെ ഓരോ മുറികൾക്കും സിപിഎമ്മിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസിസി ഓഫീസ്, പിണറായി, മട്ടന്നൂർ, കല്യാശ്ശേരി, കൂത്തുപറമ്പ് തുടങ്ങിയ പേരുകൾ മുറികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായി പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ, ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എസ്എഫ്ഐയുടെ (SFI) കൊടിയും കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽ പെട്ടവർക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്. കെഎസ്യു, എംഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതായി വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതരോ ജീവനക്കാരോ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.
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വിസിക്ക് പരാതിയും സർവകലാശാലയുടെ കർശന നടപടിയും
ഹോസ്റ്റലിലെ നിലവിലെ അശാന്തമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില വിദ്യാർഥികൾ വൈസ് ചാൻസലർക്കും പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലർക്കും ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ വിശദമായ പരിശോധനയും റെയ്ഡും നടത്താൻ സർവകലാശാല അധികൃതർ അടിയന്തരമായി തീരുമാനിച്ചു.
ഹോസ്റ്റലുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പതാകകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മാരകായുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. വൈസ് ചാൻസലർ പി രവീന്ദ്രൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർഥി പരാതി പരിഹാര സമിതി യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക വിഷയം ചർച്ചയായത്. ഹോസ്റ്റൽ ചട്ടങ്ങളും സർവകലാശാലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി പരിഹാര സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സിൻഡിക്കേറ്റിന് കൈമാറും. സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗമായിരിക്കും വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. കാമ്പസുകളിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സർവകലാശാല നൽകുന്ന സൂചന.
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