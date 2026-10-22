കെഎസ്ആർടിസിയെ ഉദിച്ചുയരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റും: മന്ത്രി സിപി ജോൺ
കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജത ജൂബിലി സമ്മാനമായി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകിയ ബസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ.
Published : October 22, 2026 at 8:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: കെഎസ്ആർടിസിയെ ഉദിച്ചുയരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി സിപി ജോൺ. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് ബസ് കൈമാറി. കെഎസ്ആർടിസി മുങ്ങുന്ന കപ്പലല്ലെന്നും കെഎസ്ആർടിസിയെ ഉദിച്ചുയരുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ പറഞ്ഞു.
കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജത ജൂബിലി സമ്മാനമായി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകിയ ബസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സിപി ജോൺ. പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ എതിരല്ല. ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിൻ്റേത്.
നിലവിൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസി ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കൈവച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രക്ക് സർവീസുകൾ ലീസിന് എടുത്ത് കെഎസ്ആർടിസിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കെഎസ്ആർടിസി ലാഭത്തിൽ എത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
''ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെ പമ്പ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. കെഎസ്ആർടിസി ക്യാപ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. എംഎൽഎമാർ 105 ഓളം ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നിരുപാധികം നാൽപതു ലക്ഷം രൂപ ബസ് വാങ്ങാൻ നൽകിയതിലൂടെ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പൊതു മേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെയും ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി പൊതുജനങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കാൻ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് സാധിച്ചു,'' എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പൊതു നന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 40 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് വേണ്ടി ബസ് വാങ്ങിയത്. കാസർകോട് നിന്നും രാവിലെ നാലിന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചക്ക് പതിനൊന്നരയോടെ കാലിക്കറ്റ് എംവിആർ കാൻസർ സെൻ്ററിലെത്തുകയും വൈകിട്ട് ആറരയോടെ കോഴിക്കോട് നിന്നും പുറപ്പെട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ കാസർകോട് എത്തുകയും ചെയുന്ന രീതിയിലാണ് ബസിൻ്റെ സമയക്രമീകരണം.
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അഡ്വ കെ. ജയന്ത് എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചടങ്ങിൽ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സൊസൈറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീമ മനോജ് കെഎസ്ആർടിസി എംഡി പിഎസ് പ്രമോജ് ശങ്കറിന് ബസിൻ്റെ ചാവി കൈമാറി. എംവിആർസിസിആർഐ ചെയർമാൻ സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ 'ഇതാ ഇവിടെ വരെ - ഒരു സഹകരണയാത്രയുടെ കഥ' എന്ന പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പുസ്തകം എംവിആർ കാൻസർ സെൻ്റർ ഡയറക്ടർ ഷെവലിയാർ സിഇ ചാക്കുണ്ണി ഏറ്റു വാങ്ങി. സൊസൈറ്റി ജനറൽ മാനേജർ സാജു ജെയിംസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
അഡ്വക്കേറ്റ് ഫൈസൽ ബാബു എംഎൽഎ, കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ വി സജീവ്, ചാലപ്പുറം വാർഡ് കൗൺസിലർ കെപി അനിൽകുമാർ, വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളായ പി റഷീദ്, ടികെ നൗഷാദ്, കെകെ വിനയൻ, കെ അബ്ദുള് മജീദ്, സുരേഷ് ചാലിൽപുറായി, എ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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