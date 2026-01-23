ETV Bharat / state

യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷകളും എല്‍ഡിഎഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും... കണക്കുകള്‍ പറയുന്നതെന്ത്

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് മുന്നേറ്റങ്ങൾ

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 2:57 PM IST

7 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: 2026 ല്‍ കേരളം പിടിക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. 2016 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിനു പുറത്തിരുന്നതിന്‍റെ ക്ഷീണവുമുണ്ട് മുന്നണിക്ക്. മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിനും പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗിനും 2026 ല്‍ ഭരണമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തട്ടകമാണ് കേരളം. അവിടെ 2021ല്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് തുടര്‍ഭരണം ലഭിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല പാര്‍ട്ടി വല്ലാതെ ഒതുക്കപ്പെടുക കൂടി ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിന് മുമ്പ് ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൈവരിക്കാനായ മേല്‍ക്കൈ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റേയും യുഡിഎഫിന്‍റേയും ആത്മ വിശ്വാസമുയര്‍ത്തുന്നു.

2019 ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ETV Bharat)

100 സീറ്റുകളില്‍ ജയിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ കണക്കു കൂട്ടലുകള്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ എന്നും പിഴക്കാറാണ് പതിവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോക്‌സസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഒരിക്കലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയെഴുത്തിന്‍റെ മാനകമാക്കാനാവില്ല എന്നതിന് തെരഞ്ഞടുപ്പ് ചരിത്രം തന്നെ ഉദാഹരണമാണ്.

സമീപകാലത്ത് യുഡിഎഫിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം കണ്ടത് 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ് അന്ന് കേരളത്തില്‍ കണ്ടത്. 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നേടിയപ്പോള്‍ ഇടതു മുന്നണി വെറും 18 സീറ്റില്‍ മാത്രമാണ് ലീഡ് ചെയ്‌തത്. എന്‍ഡിഎ നേമം സീറ്റിലും മുന്നിലെത്തി.

2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ETV Bharat)

മലബാറിലെ 60 സീറ്റുകളില്‍ 49 ഇടത്തും ലീഡ് പിടിച്ച യുഡി എഫ് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ തൂത്തുവാരുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് 13 ല്‍ 13 സീറ്റിലും മലപ്പുറത്ത് 16 ല്‍ 16 ലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് ഉയർത്തി. കൂടാതെ വയനാടില്‍ മൂന്നിലും കസര്‍കോട് മൂന്നിലും കണ്ണൂരില്‍ ആറിടത്തും പാലക്കാട് എട്ടിടത്തും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു ലീഡ്.

മധ്യ കേരളത്തില്‍ തൃശൂരിലും എറണാകുളത്തും മുഴുവന്‍ സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്‌തു. കോട്ടയത്ത് വൈക്കവും ആലപ്പുഴയില്‍ ചേര്‍ത്തലയും കായംകുളവും ഒഴികെയുള്ള മുഴുവന്‍ സീറ്റിലും യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി. കൊല്ലത്ത് 11 സീറ്റിലും മേല്‍ക്കൈ നേടി. തിരുവനന്തപുരത്തും 12 സീറ്റില്‍ മുന്നിലെത്തി.

ആത്മ വിശ്വാസം ഏറെയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമെത്തിയ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് അടിതെറ്റി. യുഡിഎഫിന്‍റെ ലീഡ് കേവലം 38 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക്‌ ഒതുങ്ങി. എല്‍ഡിഎഫ് 101 സീറ്റുകളില്‍ മുന്നിലെത്തി. കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ മഞ്ചേശ്വരം, കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കണ്ണൂര്‍, ഇരിക്കൂര്‍, വയനാട് ജില്ലയില്‍ കല്‍പ്പറ്റ, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, കോഴിക്കോട് വടകര, കൊടുവള്ളി, തിരുവമ്പാടി, എന്നീ സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫിന് ലീഡ് ലഭിച്ചത്.

2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ETV Bharat)

മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനി, തവനൂര്‍, പെരിന്തല്‍മണ്ണ സീറ്റുകളില്‍ ഇടതു മുന്നണി ലീഡ് പിടിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ പാലക്കാട് സീറ്റില്‍ മാത്രം ലീഡ് ലഭിച്ചു. തൃശൂരിലും ലീഡ് ഒറ്റ സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങി. എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ അങ്കമാലി, ആലുവ, തൃക്കാക്കര, എറണാകുളം, കുന്നത്തുനാട്, വൈപ്പിന്‍, പെരുമ്പാവൂര്‍, പിറവം, മൂവാറ്റുപുഴ, സീറ്റുകളില്‍ ലീഡ് യുഡിഎഫിനായിരുന്നു.

ഇടുക്കിയില്‍, തൊടുപുഴ, ദേവികുളം സീറ്റുകളിലും പത്തനംതിട്ടയില്‍ ആറന്മുളയിലും കൊല്ലത്ത് ചവറയിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലും യുഡിഎഫിന് ലീഡ് ലഭിച്ചു. കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും ഒറ്റ സീറ്റില്‍പ്പോലും ലീഡ് കിട്ടിയതുമില്ല.

2024 ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ETV Bharat)

തൊട്ടുപുറകേ നാലുമാസം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇതിന് സമാനമായ വിധിയെഴുത്താണ് ഉണ്ടായത്. 2021 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് നേടാനായത് കേവലം 41 സീറ്റുകളായിരുന്നു. 99 സീറ്റുകളോടെ ഇടതു മുന്നണി തുടര്‍ഭരണം നേടുകയായിരുന്നു.

കാസര്‍ഗോട്, കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ 60 സീറ്റില്‍ യുഡി എഫിന് നേടാനായത് 22 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ്. അതില്‍ത്തന്നെ 12 സീറ്റുകള്‍ മലപ്പുറത്തു നിന്നായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ല മാത്രമാണ് അന്നും യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നത്.

കാസര്‍കോടിൽ മഞ്ചേശ്വരം, കാസര്‍കോട് സീറ്റുകളും കണ്ണൂരില്‍ ഇരിക്കൂര്‍, പോരാവൂര്‍ സീറ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. കൂടാതെ, കോഴിക്കോടിൽ വടകര, കൊടുവള്ളി, വയനാട്ടില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, കല്‍പ്പറ്റ, പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട്, പാലക്കാട്, തൃശൂരില്‍ ചാലക്കുടി, എറണാകുളത്ത് പെരുമ്പാവൂര്‍, അങ്കമാലി, ആലുവ, പറവൂര്‍, തൃക്കാക്കര, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, പിറവം, മൂവാറ്റുപുഴ, ഇടുക്കിയില്‍ തൊടുപുഴ, കോട്ടയത്ത് പാലാ, കടുത്തുരുത്തി, കോട്ടയം, പുതുപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴയില്‍ ഹരിപ്പാട്, കൊല്ലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി, കുണ്ടറ, തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളം പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് നിലമ്പൂരും, താനൂരും പൊന്നാനിയും തവനൂരും ഒഴികെയുള്ള 12 സീറ്റുകളും ഇത്രയുമായിരുന്നു യുഡി എഫ് നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നടന്ന രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോട് അടുത്തു നിന്നത് 2020ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഫലം ആണെന്ന് വ്യക്തമാകും. രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റിന്‍റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിന്‍റേയും യുഡിഎഫിന്‍റേയും സീറ്റുകളിലുണ്ടായത്.

ഇനി സമീപ കാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കാം

2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 111 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മുന്നിലെത്താന്‍ യുഡി എഫിന് സാധിച്ചു. ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കണ്ടത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ 60 സീറ്റുകളില്‍ 51 സീറ്റുകളിലും യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി. കാസര്‍ഗോട്, കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ മുഴുവന്‍ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു ലീഡ്. കണ്ണൂരില്‍ ആറും പാലക്കാട് എട്ടും മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നേടി.

കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ മഞ്ചേശ്വരം, കാസര്‍ഗോഡ്, ഉദുമ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി. കണ്ണൂരില്‍ തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിക്കൂര്‍, അഴീക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കൂത്തുപറമ്പ്, പേരാവൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫിനായിരുന്നു മേല്‍ക്കൈ. വയനാടിൽ മാനന്തവാടി,സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, കല്‍പ്പറ്റ സീറ്റുകളില്‍ യുഡി എഫ് മുന്നിലെത്തി.

കോഴിക്കോട് വടകര, കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം, കൊയിലാണ്ടി, പേരാമ്പ്ര, ബാലുശ്ശേരി, എലത്തൂര്‍, കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത്, കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, ബേപ്പൂര്‍, കുന്ദമംഗലം, കൊടുവള്ളി, തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി. മലപ്പുറത്തെ 16 മണ്ഡലങ്ങളിലും ലീഡ് യുഡിഎഫിനായിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ തൃത്താല, പട്ടാമ്പി, ഒറ്റപ്പാലം, കോങ്ങാട്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്, പാലക്കാട്, ചിറ്റൂര്‍, നെന്മാറ മണ്ഡലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് പിടിച്ചു.

2025 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (ETV Bharat)

മധ്യ കേരളത്തിലേയും തെക്കന്‍ കേരളത്തിലേയും മുപ്പത് വീതം സീറ്റുകളിൽ യുഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തി. തൃശൂരില്‍ ഗുരുവായൂര്‍, വടക്കാഞ്ചേരി, ചാലക്കുടി സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫ് ശക്തി കാട്ടിയത്. എറണാകുളത്തും ഇടുക്കിയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരി.

കോട്ടയത്ത് വൈക്കം സീറ്റില്‍ മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പോയത്. ആലപ്പുഴയില്‍ മാവേലിക്കര ഒഴികെ 8 സീറ്റുകളിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് ഉയർത്തി. കൊല്ലത്തെ 11 സീറ്റുകളില്‍ കുന്നത്തൂരിലും കൊട്ടാരക്കരയിലും രണ്ടാമതായത് ഒഴിച്ചാല്‍ യുഡിഎഫിന്‍റേത് മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 8 സീറ്റുകളില്‍ യുഡിഎഫ് ലീഡ് പിടിച്ചു. ചിറയിന്‍കീഴ്, നെടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര പാറശ്ശാല, കോവളം, നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു യുഡിഎഫിന് മേല്‍ക്കൈ നേടാനായത്.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചിത്രം അല്‍പ്പം മാറി. യുഡിഎഫിന് തന്നെ മുന്‍തൂക്കം നേടാനായി എന്നാൽ ലീഡ് 80 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് 58 സീറ്റുകളിലായി. എന്‍ഡിഎ 2 സീറ്റുകളില്‍ മുന്നിലെത്തി.

കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലീഡ് നേടിയ കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ സീറ്റുകള്‍ തദ്ദേശത്തില്‍ യുഡിഎഫിന് നഷ്‌ടമായി. കണ്ണൂരില്‍ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ലീഡ് നഷ്‌ടമായി. കോഴിക്കോട്ട് എലത്തൂര്‍, കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത്, ബേപ്പൂര്‍ സീറ്റുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മേല്‍ക്കൈ നഷ്‌ടമായി.

പാലക്കാട്ട് ഒറ്റപ്പാലം, കോങ്ങാട്, ചിറ്റൂര്‍, നെന്മാറ സീറ്റുകളിലെ ലീഡ് നഷ്‌ടമായി. തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഗുരുവായൂര്‍, വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ലീഡ് നഷ്‌ടമായി. തൃശൂര്‍ സീറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎയില്‍ നിന്ന് ലീഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനായി. കോട്ടയത്ത് പാലാ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റുകളിലെ മേല്‍ക്കൈ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഇടുക്കിയില്‍ ഉടുമ്പഞ്ചോല നഷ്‌ടമായി. ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു വലിയ നഷ്‌ടം. ആറ് സീറ്റുകളിലെ ലീഡ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

ചേര്‍ത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്, കായംകുളം, ചെങ്ങന്നൂര്‍ സീറ്റുകളിലെ ലീഡ് നഷ്ടമായി. കൊല്ലത്തും പുനലൂര്‍, ചടയമംഗലം, കുണ്ടറ, കൊല്ലം, ഇരവിപുരം, ചാത്തന്നൂര്‍ സീറ്റുകളിലെ ലീഡ് നഷ്‌ടമായി. കുന്നത്തൂര്‍ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, അരുവിക്കര, പാറശാല, കോവളം സീറ്റുകളിലെ മേല്‍ക്കൈ നഷ്‌ടമായി.

ഇനി വരാനുള്ളത് 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് ഇടതുപക്ഷം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡി എഫിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയത്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം,എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ മേല്‍ക്കൈ ഇപ്പോഴും യുഡിഎഫിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട്ടും തൃശൂരിലും വേണ്ട രീതിയില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് യുഡിഎഫിനെ അലട്ടുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ ജില്ലകള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. ഒപ്പം ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളില്‍ നിന്നു കൂടി ഏതാനും സീറ്റുകള്‍ കൂടുതലായി നേടാനായാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാനാവും.

തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ട്രെന്‍ഡ് വെച്ച് യുഡിഎഫിന് 90 സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷിയായ സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും മുന്‍ ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗവുമായ സിപി ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ നില ഇനിയും പരിതാപകരമാകാനാണ് സാധ്യത. മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കന്‍ കേരളത്തിലും യുഡിഎഫിന് കുറേക്കൂടി സീറ്റുകള്‍ നേടാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഇതിനിടയില്‍ ബിജെപിയുടെ സ്വാധീനം, തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ വരാനിടയുള്ള മാറ്റം എന്നിവയൊക്കെ യുഡിഎഫിന്‍റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഇടതു നിരീക്ഷകനായ എം ജയചന്ദ്രന്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തേക്കാള്‍ ഭരണത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലുള്ളത് ഇടതു മുന്നണിക്ക് നേട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മധ്യ വര്‍ഗത്തെ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇടതു മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റി മറിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.

ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പാലക്കാട്,കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ വോട്ടുകളും കോട്ടയം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ക്രൈസ്‌തവ വോട്ടുകളും അനുകൂലമാക്കാനാണ് ഇടതു മുന്നണി കരു നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ പ്രബല സമുദായ സംഘടനകളായ എന്‍എസ്എസിനേയും എസ്എന്‍ഡിപിയേയും മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ മലബാറിലുണ്ടാവുന്ന സീറ്റ് നഷ്‌ടം മറികടക്കാമെന്നാണ് ഇടതു പ്രതീക്ഷ.

