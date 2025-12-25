റാമ്പിൽ തിളങ്ങി അമ്മമാരും കുട്ടികളും, രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കി കേക്ക് ഫെസ്റ്റ്; ക്രിസ്മസ് കളറാക്കി കുടുംബശ്രീ
Published : December 25, 2025 at 4:21 PM IST
മലപ്പുറം: തണുപ്പുള്ള രാത്രി, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊന്തിളക്കം, പുല്ക്കൂടുകളുടെ പുതുമ... അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു ക്രിസ്തുമസ് ദിനം കൂടി ഇതാ എത്തി കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓര്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസികള് ഇന്ന് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വിവിധ തരം വെറൈറ്റി പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ച് കുടുംബശ്രീയും ഒപ്പമുണ്ട്.
കരോളും കേക്കും മാത്രമല്ല, പല വെറൈറ്റി ഗേമുകളും വിഭവങ്ങളും മറ്റും തയാറാക്കി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും അരങ്ങേറുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെയും വേദി കൂടിയാണ് ക്രിസ്തുമസ്. ജാതി മത ഭേതമന്യേ കേരള കരയാകെ ആഘോഷ മൂഡിലാണ്. പതിവ് പോലെ ഭീമൻ സ്റ്റാറും പുൽക്കൂടും മാത്രമല്ല ഇത്തവണ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് ഫെസ്റ്റും ഫാഷൻ ഷോയുമുണ്ട്. എവിടെയാണ് എന്ന് അല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് തരാം...
മലപ്പുറത്തെ വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേക്ക് ഫെസ്റ്റും ഫാഷൻ ഷോയും നടത്തിയത്. വണ്ടൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിലാണ് രുചി വൈവിധ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി കേക്ക് ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കൊച്ചു കുട്ടികളും വീട്ടമ്മമാരും ഉള്പ്പെടെ എല്ലാവരും ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. റാം വാക്കിൽ തിളങ്ങിയ കുട്ടി താരങ്ങളായിരുന്നു പരിപാടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വനിതാ സംരംഭകർക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് ഉണ്ട്.
വനിതാ സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ സ്കിൽഡ് ട്രെയ്നിങും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പരിപാടിയിലുടനീളം ധരിച്ചത്. ഏഴ് വയസ് മുതൽ 40 വയസിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് മോഡലായി ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഭാവിയിൽ താഴെതട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരെ ഉയർത്തി അവരെ സംരഭകയാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുടുംബ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് പി മുർഷിദ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി മുതലാണ് വണ്ടൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ കേക്ക് ഫെസ്റ്റും പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചത്.
ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് തയാറാക്കിയ 44 ഇനം കേക്കുകളാണ് വിൽപ്പനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപ്രകടനങ്ങളും ഒപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പല നിറത്തിലും തീമിലുമുള്ള കേക്കുകളാണ് ഓരോരുത്തരും തയാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്.
ഏഴ് മണിയോടെയാണ് ഫാഷൻ ഷോ ആരംഭിച്ചത്. വനിതകള് സ്വന്തമായാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതും. അവരുടെ മക്കളും മറ്റ് നാട്ടുകാരും പാഷൻ ഷോയിൽ റാം വാക്ക് നടത്തി. മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് പി മുർഷിദയാണ് ഫാഷൻ ഷോക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. മികച്ച അഭിപ്രായം ലഭിച്ചതോടെ ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാനാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ തീരുമാനം.
