രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ ടൂറിസം, റോഡ് പദ്ധതികള്ക്കെതിരെ സിഎജി; പയ്യാമ്പലം അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്ക് അപൂര്ണം
ഇന്ന് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ച 2024 മാര്ച്ചില് അവസാനിക്കുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ടൂറിസം ദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ക്രക്കേടുകള് നിരത്തി സിഎജി രംഗത്തെത്തിയത്
Published : October 13, 2026 at 5:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കിയ ടൂറിസം അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികള്ക്കെതിരെ സിഎജി. ഇന്ന് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ച 2024 മാര്ച്ചില് അവസാനിക്കുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ടൂറിസം ദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ക്രക്കേടുകള് നിരത്തി സിഎജി രംഗത്തെത്തിയത്.
സാധ്യാത പഠനം നടത്താതെ ആരംഭിച്ച പയ്യാമ്പലം അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്ക് 51 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടും അപൂര്മായി തുടരുന്നതായി എജി നിരീക്ഷിച്ചു. ആമയിഴഞ്ചാന് തോട് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെട്ട നെല്ലിക്കുഴി കാര്ട്ടബിള് പാലം പദ്ധതി 2.10 കോടി രൂപ ചെവലില് പൂര്ത്തിയാക്കിയെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാല് പ്രവര്ത്തന രഹിതമായി തുടരുന്നു. മുസരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂര് ബൈപാസിൻ്റെ സൗന്ദര്യ വത്കരണം പദ്ധതിക്കായി 1.16 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങള് വാങ്ങിയത് എന്എച്ച്എഐയുടെ അനുമതി വാങ്ങാതെയായതിനാല് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.
പള്ളിപ്പുറം കോട്ട, വലിയപള്ളി, അഴീക്കോട്, തിരുവഞ്ചിക്കുളം, കുറ്റിച്ചിറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിര്മാണ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്കിയത് ജില്ലാ ടൂറിസം ഓഫീസില് നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കാതെയാണ്. 2.25 കോടി രൂപ ഈ ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ നിര്മാണത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടും ബോട്ട് സര്വീസ് ആരംഭിക്കാനയില്ല. 2.50 കോടി രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കി ആരംഭിച്ച കുന്നംകുളം കാക്കത്തുരുത്ത് കിളിപ്പാടം പക്ഷി നിരീക്ഷണപദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശം വെള്ളക്കെട്ടുള്ള നെല്വയല് ആയതിനാല് പദ്ധതി ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല, പദ്ധതിക്കായി നല്കിയ 1.25 കോടി രൂപയുടെ മൊബിലൈസേഷന് അഡ്വാന്സ് വീണ്ടെടുക്കാനായില്ല.
വള്ളിയൂര്കാവ് ഡവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് മാര്ക്കറ്റ് ആന്ഡ് എക്സിബിഷന് പദ്ധതി 4.78 കോടി രൂപ ചെലവില് പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഏജന്സിയുമായി ഔപചാരിക കരാറും പ്രവര്ത്തനവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മലനാട്- മലബാര് റിവര് ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയില് 3.74 കോടി രൂപ ചെലവില് വാങ്ങിയ നാല് ബോട്ടുകളും പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കാതെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. ചൊവ്വര പൊഴിയൂരില് തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ നിര്മാണം തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖലാനുമതി ലഭിക്കാത്തിനാല് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പദ്ധതിക്കായി ചെലവിട്ട ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
റീബില്ഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീ വിനു കീഴില് കെഎസ്ടിപി പ്രോജക്ട് മുഖേന നടത്തിയ റോഡ് പദ്ധതികളിലെ അപാകതകള്
2020 ഒക്ടോബറില് 100.43 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു കരാറുകാരന് കെഎസ്ടിപി അനുവദിച്ചു നല്കിയ ഉരുവച്ചാല്-മരുതായ് റോഡ് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തിയുടെ കരാര് 2021 ഓഗസ്റ്റില് 93.67 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിബന്ധനകള് ലംഘിച്ച് പൂര്ണമായും ഉപകരാര് നല്കി. കൊയിലാണ്ടി- എരഞ്ഞിമാവ് റോഡ് പ്രവൃത്തിയില് നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളില് മഴവെള്ള സംഭരണം സംബന്ധിച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കാതെ പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീകരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് നല്കുകയും 4.91 കോടി രൂപയുടെ ബോണസ് നല്കുകയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശേരി റോഡ്(എസി റോഡ്) ലെ പാലത്തിന് വീതി കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപകല്പ്പനയിലെ മാറ്റങ്ങള് വഴി കരാറുകാരന് 39.27 കോടി രൂപയുടെ അനര്ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ കരാറിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഘട്ടങ്ങള് ഒന്നിലധികം ഉപ ഘട്ടങ്ങളായി മാറ്റിയതിലൂടെ കരാറുകാരന് അധിക സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യമായി 28.22 കോടി രൂപയുടെ അധിക സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു.
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