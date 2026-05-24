വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാൻ സർക്കാർ; പ്രതീക്ഷയുമായി കുടുംബങ്ങൾ
ദുരന്ത പുനരധിവാസുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ വയനാട് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം തേടാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം.
Published : May 24, 2026 at 8:08 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ അർഹതയുണ്ടായിട്ടും മുൻ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുപോയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ദുരന്ത പുനരധിവാസുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി വയനാട് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം തേടാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം.
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ പുനരധിവാസ പദ്ധതികളിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടംബങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്നുവെന്ന പരാതികൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. കൃഷിഭൂമി പുനരുപയോഗം, കടാശ്വാസം, സ്വയംതൊഴിൽ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിന്നിരുന്നു.
ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് വയനാട് എംഎൽഎയും കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ അഡ്വ. ടി സിദ്ദിഖ് മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യയോഗത്തിൽ തന്നെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഉപസമിതി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം പരിഗണിക്കുമെന്ന്. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ സഹായിക്കാതത്തിനാലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സർക്കാർ ഇവിടം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷ ", പ്രദേശവാസി ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ ഏകദേശം 30 ഓളം കുടുബങ്ങൾക്കാണ് വീട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമുള്ളത്. അവരെല്ലാം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ആളാണ് മന്ത്രി സിദ്ദിഖ് എന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.
ഉപസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗൺഷിപ്പും ദുരന്തമേഖലകളും ഉടൻ സന്ദർശിച്ച് നിലവിലുള്ള പോരായ്മകൾ വിലയിരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിനകം കൈമാറിയ 178 വീടുകൾക്കപ്പുറം ബാക്കിയുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ദുരന്ത മേഖലയിലെ കൃഷിഭൂമികളുടെ ഭാവി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചും ആലോചന നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തുടർചികിത്സ ആവശ്യമായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായവരുടെ പരാതികൾ എന്നിവയും പരിഗണിച്ച് സമയബന്ധിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിത മേഖലയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുനരധിവാസ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നൽകുന്നത്. ഉപസമിതിയുടെ സന്ദർശനവും തുടർനടപടികളും ദുരന്തബാധിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എത്ര വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നതാണ് ഇനി ദുരന്തബാധിതരുടെ കാത്തിരിപ്പ്.
