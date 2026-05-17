"പവർ"ഫുൾ ഭരണത്തിനായി കേരളം, കെ മുരളീധരൻ മന്ത്രിയാകുമ്പോള്...
'ലീഡറുടെ' മകന് പവർഫുൾ ദൗത്യം; കെ. മുരളീധരന് ദേവസ്വവും വൈദ്യുതിയുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്, വി.ഡി സർക്കാരിലെ കരുത്തനാകുന്നു
Published : May 17, 2026 at 8:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ശക്തമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മികവുകൊണ്ടും ജനശ്രദ്ധ നേടിയ നേതാവാണ് കെ. മുരളീധരൻ. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ വേഗത നൽകാനുള്ള നിർണായക ദൗത്യമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് അറിയിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം മന്ത്രി സ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന് നല്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
വാക്കുകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും എപ്പോഴും കണിശത പുലർത്തുന്ന ലീഡർ കെ. കരുണാകരൻ്റെ മകൻ ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ വകുപ്പുകളുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ദേവസ്വം ബോര്ഡിലും കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലും കേരളത്തിൻ്റെ പവർ സെക്ടറിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് എപ്പോഴും ഭരണപരമായ വെല്ലുവിളികളും യൂണിയൻ പോരുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയാണ്. എന്നാൽ കെ. മുരളീധരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയസമ്പത്തും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളും ഈ വകുപ്പിനെ കൃത്യമായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ്.
തോൽവികളിൽ പതറാത്ത പോരാട്ട വീര്യം, മുമ്പിൽ നടന്ന് മുരളീധരൻ
ജയത്തിൽ മതിമറക്കാതെ തോൽവികളിൽ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട് പോയ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് കെ.മുരളീധരൻ. പാർട്ടി നിർദേശിച്ചാൽ ജയമോ തോൽവിയോ നോക്കാതെ ഏത് മണ്ഡലത്തിലും മത്സരസന്നദ്ധത അറിയിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം. മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയ മുന്നണിയുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ചുമതല വഹിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ്.
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായ ലീഡറെ പോലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തനായ മുരളീധരൻ പക്ഷേ വർഗീയമായി പരാമർശനം നടത്തിയെന്നോ അത്തരത്തിൽ നിലപാടെടുത്തുവെന്നോ ഇതുവരെ ഒരു ആരോപണവും പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്ത് ബിജെപിക്കെതിരായി കടുത്ത മത്സരം മുന്നോട്ട് വെച്ച അദ്ദേഹം സംഘപരിവാർ എക്കാലത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുഫപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് കയറിയതോടെയാണ് മുരളീധരനെ പാർട്ടി മന്ത്രിയെന്ന ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നത്.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെയും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി 1957 മേയ് 14ന് തൃശൂരിലാണ് കണ്ണോത്ത് മുരളീധരൻ എന്ന കെ. മുരളീധരൻ ജനിച്ചത്. തൃശൂർ പൂങ്കുന്നം ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദവും നേടി. സേവാദൾ പ്രവർത്തകനായാണ് കെ. മുരളീധരന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം. 1989ൽ നടന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സി.പി.എം നേതാവായിരുന്ന ഇ.കെ. ഇമ്പിച്ചി ബാവയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യമായി ലോക്സഭ അംഗമായി. 1991ൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും 1998ൽ തൃശൂരിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.
1999-2001 കാലഘട്ടത്തിൽ കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമായി. 1999ൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വീണ്ടും ലോക്സഭയിൽ അംഗമായി. 2001-2004 കാലഘട്ടത്തിൽ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2004 ഫെബ്രുവരിയിൽ എ.കെ. ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിലെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി മുരളീധരൻ ചുമതലയേറ്റു. എന്നാൽ ആറു മാസത്തിനകം നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽനിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ 2004 മെയ് 14ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. 2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭ അംഗമായി.
2016ൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി. കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റായതിനെ തുടർന്ന് മത്സരരംഗത്ത് നിന്നൊഴിവായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പകരക്കാരനായി 2019ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുവാൻ വട്ടിയൂർക്കാവ് എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന മുരളീധരനെ കോൺഗ്രസ് നിയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മിലെ പി.ജയരാജനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കെ.മുരളീധരൻ 1999ന് ശേഷം വീണ്ടും ലോക്സഭ അംഗമായി. ലോക്സഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചു. തുടർന്ന് 2019ൽ നടന്ന നിയമസഭ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായി.
2021-ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച്, വിജയിക്കാനായില്ലങ്കിലും ബി.ജെ.പിയുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ നിന്ന് മാറി തൃശൂരിൽ എത്തി മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തടുർന്നാണ് തന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായ വട്ടിയൂർക്കാവിലെത്തി ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തെ അതിജീവിച്ച് മികച്ച വിജയം നേടിയത്.
ജ്യോതിയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: അരുൺ നാരായണൻ, ശബരീനാഥ്. മരുമക്കൾ: ആതിര, സോണിയ. ചെറുമക്കൾ: അനുഗ്രഹ, സെയ്ൻ ശബരീനാഥ്, ആഷർ ശബരീനാഥ്
