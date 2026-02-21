സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'പിആർ' സന്ദേശം; ജീവനക്കാരുടെ ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് വാദമുയരുന്നു
സ്പാർക്കിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച ഡിഎ സന്ദേശം വിവാദത്തിൽ. ജീവനക്കാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഗുരുതരമായ സ്വകാര്യതാ ലംഘനവും ഡേറ്റാ ദുരുപയോഗവുമാണെന്ന് ആക്ഷേപം
Published : February 21, 2026 at 1:38 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഡിഎ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം നിയമവുരദ്ധമെന്ന വാദമുയരുന്നു. കേരള സർക്കാരിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ, പെൻഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രീകൃത വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമായ സ്പാർക്കിൽ (SPARK Service and Payroll Administrative Repository for Kerala) നിന്നും മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാവില്ലെന്ന വാദമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണെന്ന വാദവും പ്രതിപക്ഷ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് പുറമേ ക്ഷേമപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ, സ്ത്രീസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ, സംരംഭകർ എന്നിവർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശമെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്തിന്, എങ്ങനെ കൈമാറി എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ജീവനക്കാരുടേത് ഉൾപ്പെെട സന്ദേശം ലഭിച്ച ആരുടെയും സമ്മതം വാങ്ങതെയാണ് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കമെടുത്തതെന്ന വാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന് സ്പ്രിങ്കളർ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൗരൻമാരുടെ ഡേറ്റ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെകൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കണമെന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും സർക്കാരിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷയത്തിൽ ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന വാദം ശക്തിപ്പെടുകയാണ്.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എത്തിയ സന്ദേശം
കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നൽകിയ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിഎ, ഡിആർ സർക്കാർ പൂർണമായും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ അനുവദിച്ച 3 ശതമാനത്തിന് പുറമെ, ബാക്കിയുള്ള 10% ഡിഎ കൂടി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. ഇതോടെ ആകെ ഡിഎ 35 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു. മാർച്ച് ഒന്നിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ആദ്യം വർധിപ്പിച്ച 3% ഡിഎയും, ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വർധിപ്പിച്ച 10% ഡിഎയും നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഭവന നിർമാണ അഡ്വാൻസ് (HBA) പുനഃസ്ഥാപിച്ച കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഈ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും എന്ന വാചകം പതിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമുള്ള കാർഡും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്പാർക്കിലെ ഡേറ്റ
കേരള സർക്കാരിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ, പെൻഷൻ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രീകൃത വെബ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാണ് സ്പാർക്ക്. ജീവനക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ വിവരങ്ങൾ, ലീവ്, പേ സ്ലിപ്പ്, സർവീസ് ബുക്ക്, ആദായനികുതി എന്നിവ ഡിജിറ്റലായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കൃത്യമായ ശമ്പള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിലുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പേയ്മെൻ്റ് പ്രോസസ്സിംഗും ശമ്പള വിതരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. സർവീസ് ബുക്ക്, അവധി വിവരങ്ങൾ, സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റലായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമേ ബില്ലുകൾ, പേ സ്ലിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പുമുണ്ട്. സ്പാർക്ക് വഴി ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സർവീസ്, പേ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാനും സാധിക്കും
ജീവനക്കാരുടെ ഡേറ്റാ ചോർത്തൽ അപലപനീയം
ജീവനക്കാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ നിന്നു ചോർത്തി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പി ആർ മെസേജുകൾ അയച്ചത് അപലപനീയമാണെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കൺവീനർ എം എസ് ഇർഷാദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള (Chief Minister's Office Kerala) വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് മെസേജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വ്യക്തിപരമായ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ പ്രമോഷണൽ മെസേജ് അയക്കുന്നതിലേക്കായി സ്പാർക്കിൽ നിന്നു ലഭിച്ചുവെന്നത് ഗുരുതരമാണ്. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്പാർക്ക് പോലുള്ള സർക്കാർ ഡാറ്റാബേസുകളിലെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ജീവനക്കാരുടെ യാതൊരുവിധ സമ്മതവും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കും പിആർ വർക്കുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടുത്ത സ്വകാര്യതാ ലംഘനവും ഡേറ്റാ ചോർച്ചയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.