റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ മുതൽ എഐ വരെ; ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്റർ

കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ 12.63 ഏക്കറിൽ 63 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ ഒൻപത് നിലകളിലായി നിർമിച്ച ഈ സമുച്ചയം കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്

കൊച്ചിന്‍ കാന്‍സര്‍ റിസര്‍ച്ച് സെൻ്റർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 3:54 PM IST

എറണാകുളം: ലോകോത്തര കാൻസര്‍ സെൻ്ററിനായുള്ള മധ്യകേരളത്തിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളുമായി നിര്‍മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതോടെ ഡോ. എൻ കെ സനിൽകുമാർ എന്ന ജനകീയനായ കാൻസർ രോഗ വിദഗ്ദൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി കൂടിയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്.

കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ 12.63 ഏക്കറിൽ 63 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ ഒൻപത് നിലകളിലായി നിർമിച്ച ഈ സമുച്ചയം കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ, ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് കൊച്ചിന്‍ കാന്‍സര്‍ റിസര്‍ച്ച് സെൻ്റർ (സിസിആർസി) കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ച 12 ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ, ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തുള്ള റോബോട്ടിക് സർജറി സംവിധാനം, 16 ലിഫ്റ്റുകൾ, 550 കാറുകൾക്കുള്ള പാർക്കിങ് സൗകര്യം എന്നിവ ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം ഗവേഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിസിആർസിയിൽ 10,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ലാബും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കാനിങ്, റേഡിയേഷൻ ഉപകരണങ്ങളും എഡ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ് പദവിയും കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്ററിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു. പൂർണമായും സോളാർ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം 25 ശതമാനം കാർബൺ രഹിതവുമാണ്.

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്റർ (ETV Bharat)


കൊച്ചി കാൻസർ സെൻ്ററെന്ന ആശയം ഉന്നയിക്കുകയും ഈയൊരു ആശയത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷണയ്യർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഡോ. എൻ കെ സനിലായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയാണെങ്കിലും ഡോ. സനിൽകുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കൊച്ചിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും മാതാവും കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചതോടെയാണ് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണത്തിലും കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും സജീവമായത്.

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്റർ (ETV Bharat)

മധ്യകേരളത്തിൽ ആർസിസി മാതൃകയിൽ ചികിത്സാകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആശയം ഡോ. സനിൽകുമാർ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി." ആ സമയം തന്നെ കൃഷ്ണയ്യർ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിളിച്ച് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുകയും നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്താമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് ഡോ. സനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തീരുമാനമെടുത്ത വേഗത പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ശിലാ സ്ഥാപനം നടന്നുവെങ്കിലും പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് നിർമാണ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടും നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ കാൻസർ സെൻ്റർ നിർമാണം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്റർ (ETV Bharat)
2014-ല്‍ ജസ്റ്റിസ് കൃഷണയ്യറുടെ നിര്യാണത്തോടെ, എം കെ.സാനുമാസ്റ്റർ, കെ ആർ വിശ്വംഭരന്‍, ഡോ. സനിൽ കുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കൃഷ്ണയ്യർ മൂവ്മെൻ്റ് പ്രവർത്തകർ കാൻസർ സെൻ്ററിനായി നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തി. അന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന ഇന്നത്തെ മന്ത്രി പി രാജീവും ഈ കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു. 2021ൽ കെ ആർ വിശ്വഭരനും 2024-ല്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡോ. സനിൽ കുമാറും 2025 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് എം കെ സാനുമാസ്റ്ററും വിട പറഞ്ഞു. ഈ മഹത് വ്യക്തികളുടെയെല്ലാം അഭാവത്തിലാണ് അവർ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ കൊച്ചിൻ കാൻസർ സെൻ്റർ (ETV Bharat)

PINARAYI VIJAYAN
CCRC
ROBOTIC SURGERY
CANCER TREATMENT
KOCHI CANCER RESEARCH CENTRE

