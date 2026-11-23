ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് സി ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധി ഇന്ന്; ഉറ്റുനോക്കി കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം
2016 ജൂലായ് 11ന് രാത്രി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മുന്നിൽവച്ച് അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കൺമുന്നിൽവച്ചാണ് ധനരാജ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്
Published : November 23, 2026 at 6:38 AM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി കാരന്താട്ടെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് സി ധനരാജ് വധക്കേസിൽ ഇന്ന് വിധി. തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെഎൻ പ്രശാന്ത് രാവിലെ വിധി പ്രസ്താവിക്കും. കൊലപാതകം നടന്ന് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകരായ 20 പേർ പ്രതികളായ കേസിൽ വിധി വരുന്നത്.
2016 ജൂലായ് 11ന് രാത്രി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മുന്നിൽവച്ച് അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കൺമുന്നിൽവച്ചാണ് ധനരാജ് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പയ്യന്നൂരിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ സികെ രാമചന്ദ്രനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.
കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് 43 സാക്ഷികളെയും പ്രതിഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാളെയും കോടതി വിസ്തരിച്ചു. ധനരാജിൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി വിചാരണയ്ക്കിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രതികളിൽ 12-ാം പ്രതിയായ ബിജു വിചാരണയ്ക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടും രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയും
സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ധനരാജ് വധക്കേസ് പാർട്ടിയെ പിടിച്ചുലച്ച വലിയ വിവാദമാണ്. 2022ൽ അന്നത്തെ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി കുടുംബ ഫണ്ടിലും ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് നിർമാണ ഫണ്ടിലും ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയനായ ടിഐ മധുസൂദനനെ ജില്ല കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തുകയും പരാതിക്കാരനെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പണം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയം വീണ്ടും പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചതോടെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. ഫണ്ട് വകമാറ്റിയത് തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ തിരുത്തൽ നടപടി എടുത്തുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ജില്ല സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ്, സാമ്പത്തിക നഷ്ടമില്ലെന്ന വാദം ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ മെയിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ പയ്യന്നൂരിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായിരുന്ന മധുസൂദനനെ 7,487 വോട്ടിന് തോൽപിച്ചു. ധനരാജിൻ്റെ നാടായ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം 3,470 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് അദ്ദേഹം നേടുകയും ചെയ്തു.
സിപിഎമ്മിന് ഇരട്ട പരീക്ഷണം
ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി സിപിഎമ്മിന് ഇരട്ട പരീക്ഷണമാണ്. പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ, ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പ്രവർത്തകർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ പാർട്ടിക്ക് ഇരയുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. രക്തസാക്ഷിയുടെ പേരിൽ ഉയർന്ന ഫണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും വൈകാരികമായ മറുപടി നൽകാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
അതേസമയം, പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുകയോ ഭാഗികമായ ശിക്ഷ മാത്രം നൽകുകയോ ചെയ്താൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാർട്ടിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരും. ഇത്തവണ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കൊപ്പം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി വിട്ടവരുമുണ്ടാകും എന്നത് സിപിഎമ്മിന് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാകും.
പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ അപ്പീൽ വഴി നിയമപോരാട്ടം തുടരുന്നതിനൊപ്പം കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന വാദം ബിജെപി ഉയർത്താനാണ് സാധ്യത. പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയാൽ അത് നീതിയുടെ വിജയമാണെന്ന അവകാശവാദവും ഉയർത്തും. ഏത് വിധി വന്നാലും ഇരുപക്ഷവും മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.
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