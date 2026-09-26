ETV Bharat / state

തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 28ന്:ജനവിധി തേടി 126 സ്ഥാനാർഥികൾ, ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി കമ്മീഷണർ

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എൻ ശേഷാദ്രിനാഥൻ, 126 സ്ഥാനാർഥികൾ ജനവിധി തേടും.

LOCAL BODY BY ELECTION KERALA BY ELECTION PREPARATIONS COMMISSIONER N SESHADRINATHAN BY ELECTION UPDATE
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിൽ 28ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എൻ. ശേഷാദ്രിനാഥൻ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണിവരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെ 12 ജില്ലകളിലെ 38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലായി 126 സ്ഥാനാർഥികൾ ജനവിധി തേടും. ഇതിൽ 64 പേർ പുരുഷന്മാരും 62 സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവുമധികം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനപിന്തുണ തേടുന്നത്. ഏഴ് വാർഡുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 23 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കും. 385 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയായി. ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ അച്ചടിച്ച് വരണാധികാരികൾക്ക് കൈമാറി വോട്ടിങ് മെഷീനുകളും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സമ്മതിദായകർക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ഫോട്ടോ പതിച്ച എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക്, ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ആറുമാസത്തിനകത്ത് ലഭിച്ച ഫോട്ടോ പതിച്ച പാസ് ബുക്ക്, കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജീവനക്കാർ / എം എൽ എ /എം പി എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൂടി ഇത്തവണ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 19ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതുക്കിയ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 309713 വോട്ടർമാരുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ, 164241 സ്ത്രീകളും 145468 പുരുഷന്മാരും നാല് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. പട്ടിക കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

12 ജില്ലകളിലെ രണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ (എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്), മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകൾ (തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ), മൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ (തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്), ഏഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ, 23 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകൾ എന്നിവയിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

വോട്ടെടുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്‌നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ വീഡിയോഗ്രാഫിയും പ്രത്യേക പൊലീസ് സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ 29ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. സ്ഥാനാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് സംബന്ധിച്ച കണക്ക് ഒക്ടോബർ 29 നകം അതത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

Also Read:തീരദേശ ജനതയ്ക്കായി കാൻസർ സ്‌ക്രീനിങ് പദ്ധതി; ഒരുവർഷത്തിനകം മുഴുവൻ തീരദേശവും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ

TAGGED:

LOCAL BODY BY ELECTION KERALA
BY ELECTION PREPARATIONS
COMMISSIONER N SESHADRINATHAN
BY ELECTION UPDATE
COMMISSIONER ON KERALA BY ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.