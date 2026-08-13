വാങ്ങാം, പണം പിന്നെ തരാം; 'ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ' എന്ന മധുരമുള്ള സാമ്പത്തിക കെണിയോ?, കടക്കെണി ഒഴിവാക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം
പണമില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പിംഗിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാമെന്നതാണ് 'ഇപ്പോൾ വാങ്ങാം, പിന്നീട് പണം അടയ്ക്കാം' സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ബിഎൻപിഎൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉത്തര രാമകൃഷ്ണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
Published : August 13, 2026 at 5:46 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കൈയിൽ പണമില്ലെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ്. അതിനെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പലതരം സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 'ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ' (ബിഎൻപിഎൽ) അല്ലെങ്കിൽ 'ഇപ്പോൾ വാങ്ങാം, പിന്നീട് പണം അടയ്ക്കാം' എന്നാണ് ഇത് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.
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ഇ- കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും വൻകിട ഷോപ്പുകളിലും ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയായി ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതി വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക കെണികൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കൈയിൽ പണമില്ലെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്ന സാഹചര്യം ആളുകളെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. യുവതലമുറയാണ് കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ഭാവിയിലെ വരുമാനത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മാസ ബജറ്റിനെ പൂർണമായി തകിടം മറിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടവ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന തുകയാണ് പിഴയായി ഈടാക്കുന്നത്. പല കമ്പനികളും തുടക്കത്തിൽ പലിശയില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും, ഒരു തവണ അടവ് തെറ്റിയാൽ വലിയ പലിശ ഈടാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് നീങ്ങും. ഇത് സിബിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഭാവിയിൽ വലിയ ഭവന വായ്പകളോ വാഹന വായ്പകളോ ലഭിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ' സംവിധാനത്തിലൂടെ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ മാത്രമല്ല; പകരം വ്യാജ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ, ലിങ്കുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ആളുകളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത്. വൻ വിലക്കിഴിവിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച്, പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനായി വ്യാജ ബിഎൻപിഎൽ ലിങ്കുകൾ നൽകുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പണവും വ്യക്തിവിവരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആമസോണ്, ഫ്ലിപ്കാര്ട്ട് പോലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചും തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്
മാനസികമായ കെണികൾ
പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം അറിയാതെ പോകുന്നു. ഡിജിറ്റലായി പണം പിന്നീട് അടയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അറിയുകയേ ഇല്ല. മാസ അടവ് വളരെ ചെറിയ തുകയായി തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തം തുക വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറും.
സ്ഥിരമായി ശമ്പളമോ മറ്റ് വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളോ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് സജീവമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഎൻപിഎൽ സാധ്യമാകും. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയായ 'അർത്ഥ'യുടെ എം ഡി ഉത്തര രാമകൃഷ്ണൻ.
എന്താണ് 'ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ' (ബിഎൻപിഎൽ)
സാധനം വാങ്ങിയുടൻ പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷം പണം പിന്നീട് ഒറ്റ തവണയായോ പല തവണകളായോ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനമാണ്. ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വായ്പ രീതി തന്നെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാം പണം പിന്നീട് ചെറിയ തവണകളായി പലിശയില്ലാതെ അടച്ചു തീർക്കാം എന്ന് മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വകാല വായ്പ സംവിധാനമാണിത്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് പകരമായി, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി പേ ഇൻ ഫോർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയെ നാല് തുല്യ തവണകളായി തിരിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകാൻ ഓൺലൈനായോ നേരിട്ടോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പെയ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷനായി 'ബിഎൻപിഎൽ' തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നതാണ് സാധാരണക്കാരനെയും ഇതിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളും പിഴകളും
ചില ബിഎൻപിഎൽ സേവനങ്ങൾ സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രോസസിംഗ് ഫീ കൺവീനിയൻസ് ഫീ, ലേറ്റ് പെയ്മെൻ്റ്, സിഎസ്ടി തുടങ്ങിയ അധിക നിരക്കുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉത്പന്നവിലയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഡൗൺപെയ്മെൻ്റായി നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഹാപ്പിയാകാൻ മറ്റെന്തുവേണം, ഇത്ര വേഗത്തിൽ ആര് കടം തരും നീ ചോദ്യങ്ങളിൽ ആരും വീണു പോകും. ന്യൂജൻ വിപണനത്തിൻ്റെ പുതിയ തന്ത്രം കൂടിയാണിത്. യഥാർഥത്തിൽ, ശേഷിക്കുന്ന തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ഡബിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്നോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തനിയെ ഈടാക്കപ്പെടും.
കൃത്യസമയത്ത് പണം തിരിച്ചടച്ചാലോ?
കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ശീലമാണ്. എന്നാൽ ഒരേസമയം നിരവധി ബിഎൻപിഎൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതും പലവട്ടം ക്രെഡിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചടവ് വൈകുന്നതും ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് (സിബിൽ) സ്കോറിനെ ബാധിക്കാം.
വ്യക്തിഗത-ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ?
പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ, ഒടിപി തുടങ്ങിയവ വ്യാജമോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ ആപ്പുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് കാരണമാകാം. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ലോൺ എടുക്കാനും ശ്രമിക്കാം. വ്യാജ ബിഎൻപിഎൽ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പിനിരയാകാതിരിക്കാൻ ആപ്പ് ഏത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനം (എൻബിഎഫ്സി) വഴിയാണ് വായ്പയും പണമിടപാടുകളും നടത്തുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
ഒടിപി, യുപിഐ പിൻ പാസ്വേർഡ് എന്നിവ ഒരിക്കലും പങ്കിടരുത്. സംശയകരമായ ലിങ്കുകളിലൂടെയോ എപികെ ഫയലുകളിലൂടെയോ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുകയും വേണം. പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം തരുന്ന ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പണമല്ല, മറിച്ച് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട വായ്പയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വരുമാനത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ക്രെഡിറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം വേണം.
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സാമ്പത്തികശേഷി മനസിലാക്കി ഏത് ഉൽപ്പന്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എക്സിപീരിയൻ ഇന്ത്യ പോലെ റിസർവ് ബാങ്ക് അംഗീകാരമുള്ള ഔദ്യോഗിക ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോ സംവിധാനമോ ബാങ്ക് ബസാർ പോലെയുള്ള ധനകാര്യ പോർട്ടലുകളോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും കൃത്യമായ ബജറ്റ് ആസൂത്രണവും സമയബന്ധിതമായ തിരിച്ചടവും ശീലമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആധുനിക വിപണിയിലെ ഈ കെണികളിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകൂ.
തട്ടിപ്പിലോ കടക്കെണിയിലോ പെട്ടാൽ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട ബിഎൻപിഎൽ കമ്പനിയെയോ ബാങ്കിനെയോ ഉടൻ അറിയിക്കുക. പെയ്മെൻ്റ് പ്രൂഫ്, സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ലോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുക. 1930-ൽ ബന്ധടുകയോ നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ വേണം.
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