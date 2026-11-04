ബിസിനസുകാരൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴും മെറ്റാ എഐ ഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരുന്നു; ദുരൂഹതയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ബിജെപി നേതാക്കളെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കണ്ണട ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്നും സതീശൻ
By PTI
Published : November 4, 2026 at 3:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ മെറ്റാ എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരുന്ന ബിസിനസുകാരൻ തന്നെയും ഇതേ കണ്ണട ധരിച്ചാണ് കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. ഇരുവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് രഹസ്യമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കർണാടക സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബിസിനസുകാരൻ തന്നെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഷയം അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.“അതെ, അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളും എനിക്ക് അയച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,” സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ശിവകുമാറിനെയും തന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണോ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചത്?
ബിസിനസുകാരൻ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും തന്നെയും കാണുമ്പോൾ മാത്രം മെറ്റാ എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സതീശൻ സംശയം ഉന്നയിച്ചു. ബിജെപി നേതാക്കളെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കണ്ണട ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആ കണ്ണട ധരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെയും എന്നെയും കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണോ അദ്ദേഹം കണ്ണട ധരിച്ചത്? ബിജെപി നേതാക്കളെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണട ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്,” സതീശൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കർണാടക പൊലീസ് ഇതിനകം അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. മെറ്റാ എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചെത്തിയ ബിസിനസുകാരൻ തന്നെ രഹസ്യമായി ചിത്രീകരിക്കാനോ നിരീക്ഷിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അടുത്തിടെ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയെത്തിയ വ്യക്തി കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തതായാണ് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്. ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇയാൾ സംസാരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ബിസിനസുകാരൻ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധനെപ്പോലെയാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ മുഖവും കണ്ണടയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സംശയം തോന്നിയതെന്നും തുടർന്ന് വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിസിനസുകാരൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ശിവകുമാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. തന്നെയും സതീശനെയും കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ മെറ്റാ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്നിവരെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണട ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ചില സഹപ്രവർത്തകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടും രഹസ്യമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കർണാടക പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സതീശൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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