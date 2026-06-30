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അനുരഞ്ജനത്തിന് തയ്യാർ; സമരം പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബസ് ഉടമകൾ

പ്രിയദർശിനിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വരുമാനത്തില്‍ കുത്തനെ ഇടിവെന്നതിനെ തുടർന്ന് സമരത്തിലേക്ക് എത്തിരുന്നു

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ബസ് ഉടമകളുടെ ചർച്ച (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 8:49 PM IST

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വയനാട്: സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് നിർത്തി വയ്‌ക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവസാന നിമിഷം പിൻവലിച്ചു. എഡിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ സമരം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജി-ഫോം പിൻവലിച്ചതോടെ നാളെയും ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ പതിവുപോലെ സർവീസ് നടത്തും.

ചർച്ചയ്‌ക്കോരുങ്ങിയ ബസ് ഉടമകൾ (ETV Bharat)

പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനായി ജില്ലയിൽ 300 സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ 160 ബസുകളുടെ ഉടമകൾ ജി-ഫോം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ജില്ലാ അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കെ. അജീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ചർച്ചയെ തുടർന്ന് സമരനടപടി തൽക്കാലം പിൻവലിക്കാൻ ബസ് ഉടമകൾ തയ്യാറായി.

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സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നിർത്തിയാൽ ജില്ലയിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് എഡിഎം ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബസ് ഉടമ സംഘടനകൾ ജി-ഫോം പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സ്വകാര്യ ബസുകളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു. ചില റൂട്ടുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ സ്വകാര്യ ബസുകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതും വിദ്യാർഥി കൺസെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തതയും സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനായി മൂന്നിന് എഡിഎമ്മിന് അധ്യക്ഷതയിൽ വീണ്ടും യോഗം ചേരും. വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു യോഗവും അന്നേ ദിവസം നടക്കും.

തൽക്കാലം സമരം പിൻവലിച്ചെങ്കിലും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് സ്ഥിരപരിഹാരം വേണമെന്നാണ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം. സർക്കാരിൻ്റെ തുടർനടപടികളാണ് ഇനി നിർണായകമാകുക. അതേസമയം, നാളെയും ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ പതിവുപോലെ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രതിസന്ധി

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിരുന്നു. വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ നൂറിലേറെ ബസുകൾ സർവീസ് താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്താൻ ജി ഫോം നൽകി. കൂടുതൽ ബസുകൾ കൂടി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ യാത്രാ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പായതോടെയാണ് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു. പ്രതിദിനം 2000 മുതൽ 5000 രൂപവരെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്നതായാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ താത്‌ക്കാലികമായി സർവീസ് നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ ജില്ലയിലെ നൂറിലേറെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് ജി ഫോം സമർപ്പിച്ചു. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വാഹനം സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് അധികൃതരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ജി ഫോം.

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TAGGED:

PRIVATE BUS SERVICE
WAYANAD BUS SERVICE
PRIYADARSHINI
PRIVATE BUS SERVICE IN CRISIS
BUS OWNERS CALL OFF STRIKE WAYANAD

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