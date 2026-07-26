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കാറിന് മുകളിലേക്ക് ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാള്‍ മരിച്ചു

അപകടത്തിൽ ഒരാള്‍ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം. അപകടത്തിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

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കാറിന് മുകളിലേക്ക് ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 11:53 AM IST

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മലപ്പുറം: കുറ്റിപ്പുറത്ത് കാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം. ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഒരാൾ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽ ഒരാള്‍ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം. അപകടത്തിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ബസും കാറും പൂർണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് ബസ് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ള ആറുവരി പാതയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. പരിക്കേറ്റവരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നിലവിൽ പൊലീസും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട്-തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം.

TAGGED:

KUTTIPURAM ACCIDENT
MALAPPURAM ACCIDENT
CAR BUS ACCIDENT
KUTTIPURAM ACCIDENT UPDATES
BUS OVERTURNS ON TOP OF CAR

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