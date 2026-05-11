കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര: തുഗ്ലക്ക് പരിഷ്‌കാരം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശനം

മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ പരിഷ്‌കാരം പോലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്നും ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ.

ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 8:30 PM IST

കൊല്ലം: കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രയെ വിമർശിച്ച് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾതന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശനം.

സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ യാത്രചെയ്യുന്നത് 60 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. ഇവർ കെഎസ്ആർടിസിയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകും. വിശദമായ പഠനം നടത്താതെയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സൗജന്യ യാത്ര നൽകുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഒരുമാസം 90 കോടിയോളം രൂപ നഷ്‌ടം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല.

2022 മെയ് മാസത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചത്. നാലുവർഷത്തിനകം സ്പെയർപാർട്‌സുകൾക്കും ഇന്ധന വിലയിലും വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസിലാക്കി ചാർജ് വർധിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഡീസലിന് സബ്‌സിഡി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നൽകിയില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടുത്തീ പോലെ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന പ്രഖ്യാപനം യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. നവയുഗ യാത്രയിലും നേതാക്കളെ കണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അറിയിച്ചപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കന്മാർ.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് സർക്കാർ സബ്‌സിഡി അനുവദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നഷ്‌ടം പരിഹരിക്കാൻ ആയത്. കേരളത്തേക്കാൾ വിസ്‌തീർണ്ണമുള്ള തമിഴ്‌നാട് കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ നികുതി വരുമാനം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് സബ്‌സിഡി നൽകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സബ്‌സിഡി നൽകുക.

സ്ത്രീകൾ കെഎസ്ആർടിസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പുനർചിന്തനം നടത്താതെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം അന്യം നിന്നുപോകും. ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ആലോചിക്കാതെ പ്രകടനപത്രിയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ പരിഷ്‌കാരം പോലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ്.

സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യവസായം സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടും. മെയ് 14 ആം തീയതി കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനതല യോഗം ചേർന്ന് ഭാവി പരിപാടികൾ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനമായിരുന്നു സ്‌ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര.

