ഹൈടെക് മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ കൊച്ചിയിൽ; നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത; ആഡംബര വീടുകളിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം
കോടതിയിലുള്ള ഫോണും ബാഗും വിട്ടുകിട്ടാനാണ് എത്തിയതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കേസിലെ 10 വർഷത്തെ ജയിൽശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം 2023ലാണ് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്
Published : November 24, 2025 at 10:24 AM IST
എറണാകുളം: കുപ്രസിദ്ധ ഹൈടെക് മോഷ്ടാവ് ബണ്ടി ചോർ എന്ന ദേവീന്ദർ സിങ് കൊച്ചിയിലെത്തി. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഇയാളെ സൗത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും ബാഗും വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനാണ് എത്തിയതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
ഈ കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഇയാളെ വിട്ടയക്കാനാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. എങ്കിലും ബണ്ടി ചോറിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ സാന്നിധ്യം സിറ്റി പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ കോടതി ആവശ്യത്തിനാണ് എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പൊലീസ് അത് പൂർണമായി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. കൊച്ചിയിലെ ആഡംബര വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും ഇയാൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൊലീസ് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും ഇയാളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സാധാരണയായി ഒരു നഗരത്തിൽ എത്തിയാൽ അവിടുത്തെ വഴികളും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ആഡംബര വീടുകളും ദിവസങ്ങളോളം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാൾ മോഷണം നടത്താറുള്ളത്. അതിനാൽ കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ നഗരത്തിൽനിന്ന് പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള നീക്കമാണ് പൊലീസ് നടത്തുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾക്കും ഫ്ലാറ്റ് കെയർടേക്കർമാർക്കും അപരിചിതരായവരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന നിർദേശം അനൗദ്യോഗികമായി കൈമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇനി ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ ഇയാൾ മുതിരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രമം.
കുപ്രസിദ്ധിയും മോഷണരീതിയും
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ ഹൈടെക് മോഷ്ടാവ് എന്നാണ് ബണ്ടി ചോർ എന്ന ദേവീന്ദർ സിങ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് കവര്ച്ച കേസുകളില് പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. എല്ലാ ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും നിഷ്പ്രയാസം മറികടന്ന് മോഷണം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ബണ്ടി ചോറിൻ്റെ രീതി. പണക്കാരുടെ വീടുകളും ആഡംബര വീടുകളുമാണ് മോഷണത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 2013 ജനുവരിയില് തിരുവനന്തപുരത്തെ മരപ്പാലത്തുള്ള പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള വീട്ടിൽ നടത്തിയ മോഷണമാണ് കേരളത്തിൽ ഇയാളെ പ്രശസ്തനാക്കിയത്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജനാലകളും അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ അലാറങ്ങളും സിസിടിവി കാമറകളും ഉള്ള വീട്ടിൽ അതിവിദഗ്ധമായി നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഇയാൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 28 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മിത്സുബിഷി ഔട്ട്ലാൻഡർ കാറും ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണുകളുമായാണ് കടന്നുകളഞ്ഞത്. അന്ന് കേരള പൊലീസ് നടത്തിയ അതിവിദഗ്ധമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പൂനെയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകുന്നത്. മോഷണം നടത്തുന്ന വീടുകളിൽ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുക, അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ വിചിത്രമായ രീതികളും ഇയാൾക്കുണ്ട്.
ജയിൽവാസവും തുടർക്കഥകളും
തിരുവനന്തപുരത്തെ കേസിൽ പത്തുവര്ഷത്തോളം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 2023ലാണ് ഇയാള് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ ബി എ ആളൂരായിരുന്നു ബണ്ടി ചോറിന് വേണ്ടി കോടതികളിൽ ഹാജറായിരുന്നത്. ജയിൽ മോചിതനായപ്പോൾ താൻ ഇനി മോഷണം നടത്തില്ലെന്നും നന്നായി ജീവിക്കുമെന്നും ഇയാൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്, ജയിൽ മോചിതനായി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും മോഷണക്കേസിൽ ഇയാൾ പിടിയിലായി. കാൺപൂരിലെയും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെയും വ്യവസായികളുടെ വീടുകളിൽ മോഷണം നടത്തിയതിനായിരുന്നു ഈ അറസ്റ്റ്. ആഡംബര കാറുകളോടും ഗാഡ്ജറ്റുകളോടുമുള്ള ഇയാളുടെ ഭ്രമമാണ് വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മോഷണത്തിനപ്പുറം ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ബണ്ടി ചോർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദി സിനിമ ഓയ് ലക്കി ലക്കി ഓയ് ഇയാളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിർമിച്ചതാണ്. കൂടാതെ പ്രശസ്ത റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ് ബോസിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തെത്തുടർന്ന് ഷോയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
