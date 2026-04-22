പേട്ട റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽ ഏഴ് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി; അന്വേഷണം ഊർജിതം
ആശുപത്രിയും പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർശന പരിശോധനയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നത്. പൊലീസ് നായ്ക്കളെയും വിരലടയാള വിദഗ്ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Published : April 22, 2026 at 11:38 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ പേട്ടയിലുള്ള റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി. ആശുപത്രിയിലെ ഒരു മഗ്ഗിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു വെടിയുണ്ടകൾ. ഒൻപത് എം.എം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏഴ് വെടിയുണ്ടകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. രാവിലെയാണ് സംഭവം ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻതന്നെ ഇവർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസും റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നിലവിൽ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തതവന്നിട്ടില്ല.
വെടിയുണ്ടകൾ ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചതാണോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രിയും പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കർശന പരിശോധനയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നത്. പൊലീസ് നായ്ക്കളെയും വിരലടയാള വിദഗ്ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സായുധ സേനകളും പൊലീസും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒൻപത് എം.എം വിഭാഗത്തിലുള്ള വെടിയുണ്ടകളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിയ രോഗികളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
ആർ.പി.എഫും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. റെയിൽവേ ആശുപത്രിയായതിനാൽ സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും റിപ്പോർട്ട് തേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പരിസരത്തെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞതാണോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകം
ആശുപത്രിയിലെയും പരിസരത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാന അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പൂർണമായും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംശയമുള്ള ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ സൂചനകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോയെന്നും സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർ.പി.എഫ് വിലയിരുത്തും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും അധികൃതരുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഉടൻ
വെടിയുണ്ടകളുടെ കാലപ്പഴക്കവും നിർമാണ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തും. ഇതിനായി ഇവ ഉടൻതന്നെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സായുധ സേനകളിൽനിന്ന് ഇവ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അതോ അനധികൃതമായി ആരെങ്കിലും നിർമിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിശോധനയിലൂടെ ഉത്തരം ലഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത് നാട്ടുകാരിലും നടുക്കമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
റെയിൽവേ സ്ക്വാഡുകൾ ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇതിനോടകം പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് റെയിൽവേ ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും സംഭവത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കേസിൽ വേഗത്തിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളത്.
Also Read:- 7 മാസമായിട്ടും കുറ്റപത്രവുമില്ല, തെളിവുമില്ല: സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷണം നിലച്ചു; നോക്കുകുത്തിയായി എസ്ഐടി