എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ ബാഗിൽ വെടിയുണ്ടകൾ; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ബാഗില്‍ നിന്നും വെടിയുണ്ടകള്‍ കണ്ടെത്തി. ട്യൂഷന്‍ സെൻ്ററിന് സമീപത്തെ വഴിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥി. റെയ്‌ഡും അന്വേഷണവും കടുപ്പിക്കാന്‍ പൊലീസ്.

Representative Image (Getty Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 10:57 AM IST

1 Min Read
ആലപ്പുഴ: സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി. കാർത്തികപള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ ബാഗിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്തത്. വിദ്യാർഥികൾ ലഹരി വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടൻ തന്നെ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. കാർത്തികപ്പള്ളി പൊലീസ് എത്തി വെടിയുണ്ടകൾ ശേഖരിച്ചു. വെടിയുണ്ടകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുടെ കൈവശം എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോൾ ട്യൂഷന്‍ സെൻ്ററിന് സമീപത്തെ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കിട്ടിയതാണെന്നാണ് വിദ്യാർഥിയുടെ ആദ്യ മൊഴി. വസ്‌തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും കൗതുകം കൊണ്ടാണ് അവ എടുത്ത് ബാഗിൽ വച്ചതെന്നും കുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്ത പൊലീസ് ട്യൂഷന്‍ സെൻ്ററിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തും. അനധികൃതമായി വെടിയുണ്ടകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും അശ്രദ്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചകൾ ഉണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. കണ്ടെടുത്ത വെടിയുണ്ടകളുടെ സ്വഭാവം, കാലപ്പഴക്കം എന്നിവ നിർണയിക്കാൻ വിദഗ്‌ധ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ലഹരി വസ്‌തുക്കൾ, ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരോധിത വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾ കൈവശം വയ്‌ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്‌കൂൾ, ക്യാമ്പസ് പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ചു. ഈ സംഭവം രക്ഷിതാക്കളിലും അധ്യാപകരിലും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു. സ്‌കൂൾ പരിസരത്തും പുറത്തും കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകത ഈ സംഭവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

