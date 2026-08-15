'ഇത് ഞാനങ്ങ് എടുക്കുവാ'...മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ ബൾബുകൾ അടിച്ചുമാറ്റി മോഷ്ടാവ്, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ ഫിഷ് സ്റ്റാളിൽ നിന്നുള്ള ബൾബുകളാണ് മോഷണം പോയത്. തൊട്ടടുത്ത പലചരക്ക് കടയിൽ മോഷണ ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : August 15, 2026 at 8:29 PM IST
വയനാട്: കമ്പളക്കാട് ടൗണിൽ വീണ്ടും കവർച്ചയും കവർച്ചാശ്രമവും. പഴയ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ ഫിഷ് സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വിലകൂടിയ ബൾബുകൾ മോഷണം പോയി. ശേഷം മോഷ്ടാവ് തൊട്ടടുത്ത പലചരക്ക് കടയിൽ മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചു. മോഷണ ശ്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന മോഷണങ്ങളിൽ കടുത്ത ഭീതിയിലാണ് വ്യാപാരികളും പ്രദേശവാസികളും.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ കമ്പളക്കാട് ടൗണിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും കാവലുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലാണ് വീണ്ടും മോഷണം നടന്നത്. ഫിഷ് സ്റ്റാളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിലകൂടിയ ബൾബുകൾ മോഷ്ടാവ് അഴിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് തൊട്ടടുത്ത പലചരക്ക് കടയിലും ഇയാൾ മോഷണശ്രമം നടത്തിയത്.
ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിന്നും പോവുമ്പോൾ ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള ബൾബുകളെല്ലാം കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് മുതൽ പുറത്ത് വച്ചിട്ടാണ് പോവാറുള്ളത്. ഒരു ബൾബിന് ഏകദേശം 650 മുതൽ 700 രൂപ വരെയുണ്ടാകും. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ബൾബുകളെല്ലാം ഊരി മോഷ്ടാവ് കവറിലാക്കി പോകുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരികൾ ഇടപെടണം. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മത്സ്യ വ്യാപാരിയായ റഷീദ് പറഞ്ഞു.
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പലചരക്ക് കടയുടെ ഷട്ടർ ബലമായി ഉയർത്തി അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിസിടിവി ക്യാമറയിലെ ഫ്ലാഷ് വെളിച്ചം മിന്നിയത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മോഷ്ടാവ് വേഗത്തിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുൻപും കമ്പളക്കാട് ടൗണിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ മോഷണം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് സംഭവം. കുറെ ബൾബുകൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. ഒരുപാട് തവണയായി ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ ഈരി പോവുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ വച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് കടകളിലും മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വ്യാപാരി ഷൈജൽ പറഞ്ഞു.
തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിലവിൽ മോഷ്ടാവിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണമെന്നും കമ്പളക്കാട് ടൗണിൽ രാത്രികാല പൊലീസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം.
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