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തൊടുപുഴയില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്താണ് അപകടം.

BUILDING COLLAPSE IDUKKI BUILDING COLLAPSE BUILDING COLLAPSE DEATH തൊടുപുഴ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു
Collapsed building in Thodupuzha. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 4:37 PM IST

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ഇടുക്കി: തൊടുപുഴയില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് അപകടം. രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. കോതമംഗലം സ്വദേശികളായ അനൂപ്‌, ജോയ്‌ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളാണ്. പരിക്കേറ്റത് ജോലിക്കെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ്.

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തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്താണ് അപകടം. നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. പ്രായമായ പുരോഹിതരെ താമസിച്ച് വന്നിരുന്നതാണ് കെട്ടിടമാണിത്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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BUILDING COLLAPSE DEATH
തൊടുപുഴ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു
BUILDING COLLAPSE IN THODUPUZHA

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