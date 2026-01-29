കേരള ബജറ്റ്; 2025-2026, 2026-27 ബജറ്റുകളില് ഓരോ മേഖലയ്ക്കും എന്ത് കിട്ടി?
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് 1,92,455.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് 2,39,907.14 കോടി രൂപയാണ്.
Published : January 29, 2026 at 6:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കുറി ഏറ്റവും കൂടുതല് ബജറ്റ് വിഹിതം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവന മേഖലയ്ക്കാണ്. 14,838,.82 കോടി രൂപയാണ് ഇക്കുറി ഈ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് മൊത്തം ബജറ്റിന്റെ 33.29ശതമാനം. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് ഇത് 13,745.81 കോടിരൂപയായിരുന്നു. അതായത് ഇക്കുറി ഇത് 1,093.01 കോടിയായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
Also Read: വയനാട് പുനരധിവാസം: ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ കൈമാറും, എംസി റോഡ് വികസനത്തിന് 5317 കോടി
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ 9,215 കോടിയില് നിന്ന് 10,349 കോടിയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 22.12ശതമാനം പദ്ധതി വിഹിതം ഇക്കുറി 23.22ശതമാനമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. അതായത് ഇക്കുറി പദ്ധതി വിഹിതത്തില് 1,134 കോടിരൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 7,838.87 കോടി രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. ഇക്കുറിയിത് 147.35 കോടി രൂപയായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്ത ബജറ്റിന്റെ 5.22 ശതമാനമാണ് നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതേസമയം ഗതാഗത വാര്ത്താവിനിമയ മേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം ഗണ്യമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അനുവദിച്ചതില് നിന്ന് 165 കോടിരൂപയുടെ കുറവാണ് ഇക്കുറി ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് ഈ മേഖലയ്ക്ക് 2,450.03 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കുറിയിത് 2,285.05 കോടി രൂപയാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇക്കുറി കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനെക്കാള് 69.69 കോടി രൂപ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ബജറ്റില് 2,071 കോടി രൂപയാണ് കാര്ഷികമേഖലയ്ക്ക് ഇക്കുറി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വാണിജ്യ-ധാതു മേഖലയ്ക്കായി 1,988.51 കോടി രൂപ ഇക്കുറി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേതിനെക്കാള് 157.15 കോടി രൂപയുടെ വര്ദ്ധനയാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ഊര്ജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തില് ഇക്കുറി 153.08 കോടി രൂപയുടെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1,309.84 കോടി രൂപയാണ് ഊര്ജ്ജമേഖലയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്ത ബജറ്റിന്റെ 2.94 ശതമാനം വരുമിത്.
ജലസേചനം വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്കായി 630.85 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക് 289.5 കോടി രൂപയും പൊതുസേവനത്തിന് 209.83 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് 177.43 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം.
|മേഖല
|വരുമാന ചെലവ് കോടിയില്
|2025-26 ബജറ്റ് ചെലവ്
|2026-27 ബജറ്റ് ചെലവ്
|Amount
|%
|Amount
|%
|സാമൂഹ്യക്ഷേമം
|13745.81
|33
|14838.82
|33.29
|തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
|9215
|22.12
|10349
|23.22
|ഗ്രാമീണ വികസനം
|7838.87
|18.82
|8097.67
|18.17
|ധനകാര്യ സേവനം
|2178.86
|5.23
|2326.21
|5.22
|ഗതാഗതം- വാര്ത്താവിനിമയം
|2450.03
|5.88
|2285.05
|5.13
|കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല
|2002.26
|4.81
|2071.95
|4.65
|വ്യവസായം ധാതുക്കള്
|1831.36
|4.4
|1988.51
|4.46
|ഊര്ജ്ജം
|1156.76
|2.78
|1309.84
|2.94
|ജലസേചനം, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം
|616.85
|1.48
|630.85
|1.42
|ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം
|252.05
|0.61
|289.5
|0.65
|പൊതുസേവനം
|191.53
|0.46
|209.83
|0.47
|സഹകരണം
|174.33
|0.42
|177.43
|0.4
ബജറ്റ് ചെലവ് വര്ദ്ധനയിങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് 1,92,455.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് 2,39,907.14 കോടി രൂപയാണ്. അതായത് 47,451.54 കോടിരൂപയുടെ വര്ദ്ധന ഇക്കുറി പദ്ധതി ചെലവുകളില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അര്ത്ഥം. അതായത് ചെലവില് 19.7ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്ന് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
|സാമ്പത്തിക വര്ഷം
|മൊത്തം ചെലവ്
|മുന്വര്ഷത്തേതില് നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം
|തുക
|ശതമാനം
|2022-23
|158738.43
|-4487.1
|-2.83
|2023-24
|159506.51
|768.08
|0.48
|2024-25
|173807.57
|14301.06
|8.23
|2025-26
|192455.6
|18648.03
|9.69
|2026-27
|239907.14
|47451.54
|19.78
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് 1,58,738.43 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതലിങ്ങോട്ട് ആകെ ചെലവില് 33.8ശതമാനത്തിന്റെ വര്ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് 81,168.71 കോടിരൂപയുടെ വര്ദ്ധന.