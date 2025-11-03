പാദരോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന സഹോദരങ്ങള്; ഇത് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച 'സർജിക്കൽ ചെരുപ്പ്' വിജയം
മുന്നോട്ട് എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രം ബാക്കിയായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്നിന്നാണ് സര്ജിക്കല് ചെരുപ്പുകള് എന്ന ആശയവുമായി ഇരുവരുമെത്തിയത്
Published : November 3, 2025 at 7:59 PM IST
പര്വീസ് കെ
എറണാകുളം: ആയിരക്കണക്കിന് പാദരോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുകയാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചെരുപ്പ് നിർമാണ രംഗത്തുള്ള കൊച്ചി സ്വദേശികളായ ജോസിയും ബെന്നിയും. ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ലോകം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ സ്വന്തം സംരംഭമായ 'റീജോയ്സ്' അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് തളരാതെ, പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കി മാറ്റിയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ സർജിക്കൽ ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് എഴുതുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥയാണ്.
പൂട്ടിയ യൂണിറ്റില്നിന്നുള്ള ഉയിര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പ്
ചെറുകിട ചെരുപ്പ് നിർമാണ രംഗത്ത് കൊച്ചിയിൽ ഒരു കാലത്ത് 250-ഓളം യൂണിറ്റുകൾ പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ അടച്ചുപൂട്ടി. ഉത്തരേന്ത്യൻ നിർമാണ യൂണിറ്റുകളുടെ കടന്നുവരവാണ് മലയാളികളുടെ സംരംഭങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാൻ കാരണമായതെന്ന് ജോസി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലരും മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് വഴിമാറിയപ്പോൾ ജോസിയും ബെന്നിയും സർജിക്കൽ ചെരിപ്പുകളുടെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു."ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറുമൊരു ജോലി മാത്രമല്ല, രോഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം കൂടിയാണ്," ജോസി പറയുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്നിന്ന് ഇവരുടെ സര്ജിക്കല് ചെരുപ്പുകള് അന്വേഷിച്ച് ആളുകള് എത്താറുമുണ്ട്.
രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി, വീട്ടിലെത്തി അളവെടുത്ത്
കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് പാദങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നവർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി അളവെടുത്ത് സർജിക്കൽ ചെരുപ്പുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ പിന്തുടരുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ള രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ നിരക്കിലും ചെരുപ്പുകൾ നൽകാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇവരുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ചെരുപ്പുകൾ തയ്യാറാവുന്നത് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ്. വിവിധ അളവുകളിലുള്ള 30-ഓളം ചെരുപ്പുകൾ വരെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം നിർമിക്കാറുണ്ട്. സർജിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ വഴിയും, നേരിട്ട് ഓർഡർ നൽകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഇവരുടെ ചെരിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
ഉപ്പൂറ്റി വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരം, പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് ആശ്വാസം
മൈക്രോ സെല്ലുലാർ റബ്ബർ (എം.സി.ആർ), മൈക്രോ സെല്ലുലാർ പോളിമർ (എം.സി.പി) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാദ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ ചെരുപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ചെരുപ്പുകൾ രക്തപ്രവാഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ മൈക്രോ സെല്ലുലാർ റബ്ബർ (എം.സി.ആർ) ചെരുപ്പുകൾ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. അതേസമയം മൈക്രോ സെല്ലുലാർ പോളിമർ (എം.സി.പി) ചെരുപ്പുകൾ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഏറെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഇത്തരം ചെരുപ്പുകൾ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നിർദേശിക്കാറുണ്ട് .
ഗുണനിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഒന്നര വർഷത്തോളം ഈടുനിൽക്കും. ആയിരം രൂപ മുതലാണ് വില ഈടാക്കുന്നത്. ഈ ചെരുപ്പുകൾക്ക് വില്പനാനന്തര സേവനവും നൽകാറുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ നന്ദി ഏറെ ആശ്വാസം
ചേട്ടൻ്റെ ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി താൻ 15-ാം വയസ്സിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നതാണെന്ന് സഹോദരനായ ബെന്നി പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കൾ നന്ദി അറിയിക്കുമ്പോഴും സ്ഥിരമായി ചെരിപ്പുകൾ വാങ്ങുമ്പോഴുമുള്ള സന്തോഷമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജം. അപകടത്തെയും ശസ്ത്രക്രിയകളെയും തുടർന്ന് കാലിൻ്റെ ഉയര വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ ചെരുപ്പ് നിർമിച്ചു നൽകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എന്നാല് തങ്ങളുടെ മക്കളാരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടില്ലെന്നും ബെന്നി പറഞ്ഞു.
ഉപ്പൂറ്റിവേദനയെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് താൻ സർജിക്കൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ എത്തിയതെന്ന് തമ്മനം സ്വദേശി പ്രസാദ് എന്ന ഉപഭോക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ആയിരക്കണക്കിന് പാദരോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ജോസിക്കും ബെന്നിക്കും ഇതിനകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ ചെരുപ്പ് നിർമാണം സജീവമായി തുടരാനാണ് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ തീരുമാനം. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ.
