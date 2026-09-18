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പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ 'ബ്രിഡ്‌ജ്‌ മൗണ്ടഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്' സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

15.04 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ നൂതന പദ്ധതി നവംബർ 24 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.

BRIDGE MOUNTED EQUIPMENT BRIDGE MOUNTED EQUIPMENT CIAL COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT CIAL USES ECO FRIENDLY TECHNOLOGY
cochin International Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 5:39 PM IST

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എറണാകുളം: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ്ജ വിമാനത്താവളമെന്ന ഖ്യാതിക്ക് പിന്നാലെ, ഹരിത വികസന പാതയിൽ മറ്റൊരു നിർണായക നാഴികക്കല്ല് കൂടി പിന്നിടാനൊരുങ്ങി കൊച്ചിയിലുള്ള നെടുമ്പാശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ സിയാൽ (Cochin International Airport Limited - CIAL). അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന അത്യാധുനിക 'ബ്രിഡ്‌ജ് മൗണ്ടഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്' സംവിധാനം സിയാൽ സജ്ജമാക്കി. 15.04 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ നൂതന പദ്ധതി നവംബർ 24 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.

'ബ്രിഡ്‌ജ് മൗണ്ടഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്'ൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ

സിയാൽ സജ്ജമാക്കിയ അത്യാധുനിക 'ബ്രിഡ്‌ജ് മൗണ്ടഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ്'ന് സാമ്പത്തികമായും പരിസ്ഥിതിപരമായും ഗുണങ്ങളേറെയാണ്. സാധാരണയായി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡിംഗിന് ശേഷവും എയർകണ്ടീഷനിംഗിനും മറ്റ് അടിയന്തര വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വന്തം എഞ്ചിനുകളോ 'ഓക്‌സിലറി പവർ യൂണിറ്റോ' ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇത് വിമാനങ്ങളിലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇന്ധന നഷ്‌ടത്തിനും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

എന്നാൽ, സിയാലിൽ പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം വഴി എയറോബ്രിഡ്‌ജുകളോട് ചേർന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വിമാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്‌ത വായുവും പുറത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ എഞ്ചിനുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കാതെ നിർത്താം. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 122 മുതൽ 145 കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള ഭീമമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ തടയാൻ കഴിയും.

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കൂടാതെ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് വലിയ തുകയുടെ വ്യോമയാന ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലെ ഏപ്രൺ ഭാഗത്തെ ശബ്‌ദമലിനീകരണം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സ്വന്തം ചെലവിൽ ഇത്തരമൊരു വൻകിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടത്തി നൽകുന്നതിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന എയർലൈൻ പങ്കാളികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് സിയാൽ നൽകുന്നതെന്ന് സിയാൽ എം.ഡി എസ്. സുഹാസ് പറഞ്ഞു.

ഹരിത തത്ത്വങ്ങളിൽ ഊന്നി സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ നീക്കം, വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ മാതൃകാപരമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത കൂടിയാണ് സിയാൽ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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BRIDGE MOUNTED EQUIPMENT
BRIDGE MOUNTED EQUIPMENT CIAL
COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
CIAL USES ECO FRIENDLY TECHNOLOGY
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