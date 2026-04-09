'മിന്നുകെട്ടിന് മുൻപ് ഒരു വോട്ട്'... തിരക്കിനിടയിലും സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി വധു
തിരക്കേറിയ സമയമായിരുന്നെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമേ വിവാഹത്തിന് പോകൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അഖിലയെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST
വയനാട്: വിവാഹത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജനാധിപത്യബോധം മറക്കാതെ ഒരു വധു. വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ വിവാഹവേഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ അഖില സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നു.
വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്.
മേപ്പാടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 191-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് മേപ്പാടി സ്വദേശിനിയായ അഖില ആൻ്റണി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത്. വിവാഹം മാനന്തവാടി കൊയിലേരി സിഎസ്ഐ പള്ളിയിൽ രാവിലെ 10:30-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. തിരക്കേറിയ സമയമായിരുന്നെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമേ വിവാഹത്തിന് പോകൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അഖിലയെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
വീട്ടുകാരോടൊപ്പം എത്തിയ അഖിലയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകി. മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയായ അഖില, ആൻ്റണി - രമണി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. ജോമിൻ സാമുവലാണ് വരൻ.
വിവാഹവേഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ഈ കാഴ്ച നാട്ടുകാരിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് അഖില നൽകുന്നത്.
അതേസമയം ഇത്തവണ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയുള്ള പോളിങ് ശതമാനം 48 ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ വടക്കന് കേരളത്തിലെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്. കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളില് പോളിങ് ശതമാനം 70 ല് താഴേക്ക് പോയത് ആകെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വെങ്ങരയിലും പൊന്നാനിയിലും. വെങ്ങരയില് 69.88 ശതമാനവും പൊന്നാനിയില് 69.63 ശതമാനവും ആയിരുന്നു പോളിങ്ങ്.
സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയചൂടിലാക്കിയ 23 ദിവസത്തെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് വോട്ടർമാർ വിധിയെഴുതുന്നത്. 883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്. മുന്നണികളെല്ലാം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആകെ 30,495 ബൂത്തുകളിൽ 2040 എണ്ണം പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുടെ സുരക്ഷാചുമതല 160 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയ്ക്കാണ്. ഇതിന് പുറമെ പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ പൊലീസും ഉൾപ്പെടെ 76,000 പേരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാം. സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ആളുകൾ എത്തണമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അഭ്യർഥന. പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും റാമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ബൂത്തുകളിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
