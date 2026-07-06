ബ്രിക്സ് വനിതാ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന് കൊച്ചിയിൽ പ്രൗഢോജ്ജ്വല തുടക്കം; മന്ത്രിതല യോഗം ജൂലൈ 8 മുതൽ
ജൂലൈ 8, 9 തീയതികളിൽ ഇതേ വേദികളിൽ വെച്ച് ബ്രിക്സ് വനിതാ മന്ത്രിതല യോഗവും നടക്കും. കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഉന്നതതല സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : July 6, 2026 at 5:48 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് (BRICS) അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് കീഴിലുള്ള ബ്രിക്സ് വനിതാ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനം എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദ്വിദിന സമ്മേളനമാണ് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ്, ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ആരംഭിച്ചത്.
ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ യോഗം ജൂലൈ 7-ന് സമാപിക്കും. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ജൂലൈ 8, 9 തീയതികളിൽ ഇതേ വേദികളിൽ വെച്ച് ബ്രിക്സ് വനിതാ മന്ത്രിതല യോഗവും നടക്കും. കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഉന്നതതല സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"ശാക്തീകരണം, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവിയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. ജനകേന്ദ്രീകൃതവും മാനവികതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതുമായ സമീപനമാണ് ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അനിൽ മാലിക് സംസാരിച്ചു.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അകലങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് കീഴിൽ സമകാലിക ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നാല് മുൻഗണനാ മേഖലകളാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ഭരണരംഗത്തെ വനിതാ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും നേതൃത്വത്തിലൂടെയും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ഒരു ബ്രിക്സ് സഖ്യം രൂപീകരിക്കുക, മാറ്റത്തിൻ്റെ ചാലകശക്തികളായി സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക-ഡിജിറ്റൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക, വനിതാ സംരംഭകത്വവും നൈപുണ്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പോഷകാഹാരം എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ നാല് മുൻഗണനാ മേഖലകൾ.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നടന്ന കൂടിയാലോചനകളിൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾ പുലർത്തിയ ക്രിയാത്മക സമീപനം ഈ ദ്വിദിന ചർച്ചകളിലും തുടരുമെന്നും, അന്തിമഫലങ്ങളിൽ മികച്ച സമവായം രൂപീകരിക്കാൻ കൊച്ചി യോഗത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അനിൽ മാലിക് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആതിഥേയ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ബ്രസീൽ, ചൈന, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാൻ, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യു.എ.ഇ) എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അന്നപൂർണാ ദേവി പങ്കെടുക്കും.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ കരട് രൂപത്തിന്മേൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ ജൂലൈ ഒമ്പതിന് 'സംയുക്ത വനിതാ മന്ത്രിതല പ്രമേയത്തിൻ്റെ കരട്' ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക വികസന മാതൃകകളോട് ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീശാക്തീകരണം, ഡിജിറ്റൽ-സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ, പ്രാദേശിക വനിതാ നേതൃത്വം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ജൂലൈ 8-ന് പ്രത്യേക പാനൽ ചർച്ചകൾ നടക്കും.
ചർച്ചകളിൽ കേരളത്തിലെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുക്കുമെന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂലൈ 8, 9 തീയതികളിൽ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നൈപുണ്യ വികസനം, സംരംഭകത്വം, സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം, ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച മികച്ച വനിതാ മുന്നേറ്റങ്ങളും വിജയഗാഥകളും ഈ എക്സിബിഷനിലൂടെ ആഗോള പ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നിൽ അണിനിരത്തും.
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