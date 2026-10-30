ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ കൈക്കൂലി ആരോപണം; പരാതി സര്ക്കാരിനയച്ച് വിജിലന്സ്
ഗ്യാനേഷ്കുമാര് കേരളത്തില് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കേയാണ് സംഭവം, വിജിലന്സിനയച്ച പരാതി ഇടിവി ഭാരതിന്
Published : October 30, 2026 at 6:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പരാതിയില് തുടര് നടപടി അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ സമീപിച്ച് വിജിലന്സ്. കെഎസ്ടിപി (കേരളസ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് പ്രോജക്ട്) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളില് ഒപ്പിടുന്നതിന് രണ്ടു കോടി രൂപ കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നതാണ് പരാതി. കേരളത്തില് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ച സംഭവം.
കൊല്ലം ചടയമംഗലം സ്വദേശിയും 2001-2006 കാലത്തെ കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയിലെ ഉപകരാറുകാരനുമായിരുന്ന അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരന് സാജന് വി.ഒ. എന്ന വ്യക്തിയാണ് പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. അന്നത്തെ പിഡബ്ള്യൂ സെക്രട്ടറി ഗ്യാനേഷ്കുമാര് 14 കോടി രൂപയുടെ നാലു ബില്ലുകള് ഒപ്പിടാന് രണ്ടു കോടി രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറെ അദ്ദേഹം സമീപിച്ചു. കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ കരാറുകാരായ പതിബെല് എന്ന മലേഷ്യന് കമ്പനിയുടെ ഉപകരാറുകാരയനായിരുന്നു താന് എന്ന് പരാതിക്കാരനായ സാജന് പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അക്കാലത്ത് റോഡ് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നല്ല നിലവാരത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ മാസവും കരാറുകാര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും വാഹന, യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ ഉടമകള്ക്കും കൃത്യമായി തുക നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ക്രമേണ തുക നല്കാതെയായി. മാസങ്ങളോളം ഇതു തുടര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ട് ചീഫ് എന്ജിനീയര് എന്ന നിലയില് ലീസി ബെന്നിനെ കണ്ടു. (ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് മലേഷ്യയില് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു). എന്നാല് 14 കോടി രൂപയുടെ നാലു ബില്ലുകള് ഉടന് പാസാകുമെന്നും എല്ലാവര്ക്കും കുടിശിക തന്നു തീര്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നല്കി.
തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില് ടിപ്പര് ലോറികളും മണലും കമ്പനിക്കു നല്കിയ പലരും അക്കൂട്ടതില് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാനിയില്ല. അതിനു പിന്നാലെ ഞങ്ങള് വീണ്ടും ലീ സി ബെന്നിനെ കണ്ടു. 14 കോടിയ രൂപയുടെ നാലു ബില്ലുകള് വകുപ്പു മേധാവി ഗ്യാനേഷ്കുമാര് അകാരണമായി തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുയാണെന്നും 2 കോടി രൂപ ഇതിനായി ഗ്യാനേഷ്കുമാര് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ലീ സീ ബെന് തങ്ങളെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് ലോകോത്തര നിലവാരത്തില് നടത്തിയ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള തുക ലഭിക്കാന് കൈക്കൂലി നല്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ലീസീബെന്.
ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന് കമ്പനിയുടെ ബാംഗ്ലൂര് പ്രോജക്ടില് നിന്നും മലേഷ്യയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അറിയാതെ ഒരു തുക ലീ സീ ബെന് വായ്പയായി സംഘടിപ്പിച്ചു കരാരുകാര്ക്കും തൊഴിലാളികള്ക്കും നല്കി. താമസിയാതെ ബില്ലുകള് മാരിക്കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്നാല് ബില്ലുകള് മാറാതെ വന്നപ്പോള് ബാംഗ്ലൂരിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ടും തകരുമെന്ന ഘട്ടത്തതാന് കാരണമാണ് കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന കടിത്ത മാനസിക പ്രതിസന്ധിയിലും സമ്മര്ദ്ദത്തിലുമായിരുന്നു ലീ സീ ബെന്.
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'ഇതാണ് ലീസീ ബെന്നിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ചത്. ലീസീ ബെന്നിൻ്റെ മരണത്തിനും തുടര്ന്നു നിലച്ച നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടരാന് 40 ശതമാനം അധിക തുക നല്കി പുതിയ കരാര് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നതും 100 കോടിയോളം രൂപ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി, ഇതെല്ലാം ഗ്യാനേഷ്കുമാര് കാരണമാണെന്ന്,' വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് മനോജ് എബ്രഹാമിനു നല്കിയ പരാതിയില് സാജന് ആരോപിച്ചു.
അതിനാല് ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി അന്വേഷിക്കണമെന്നും അക്കാലത്തെ കരാറുകാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരുകള് നല്കാന് തയ്യാറാണെന്നും പരാതിക്കാരന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ഒരു പരാതി നല്കിയത് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെയാണെന്ന് പരാതിക്കാരനായ സാജന് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില് ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറും ഡിജിപിയുമായ മനോജ് എബ്രഹാം ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. പരാതി സര്ക്കാരിനയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സര്ക്കാരില് നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടര് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
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