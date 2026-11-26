ചങ്ങലകളിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാ ശില്പശാലയിലേക്ക്; ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ധീരവനിതകളുടെ കഥ
പഴയകാലത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ്, പുതിയൊരു ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ പാകാൻ മുന്നിൽ നിന്ന ആ മൂന്ന് ധീരവനിതകളുടെ വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത പോരാട്ടകഥയിലേക്ക്... Role of Kerala women in drafting the Indian Constitution
Published : November 26, 2026 at 2:16 PM IST
ഒരുകാലത്ത് ജയിലറകളിലെ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ മർദനമേറ്റു വാങ്ങിയവൾ... തീണ്ടാപ്പാടുകളുടെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെയും മതിലുകൾ തകർത്ത് അക്ഷരവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറിയവൾ... പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ അധികാരക്കോട്ടകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമത്വത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തിയവൾ...
ചങ്ങലകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ്, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എഴുതുന്ന ആ ചരിത്രശില്പശാലയിലേക്ക് നടന്നുകയറിയത് കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പെൺകരുത്തുകളാണ് -അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ, ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ, ആനി മസ്ക്രീൻ.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പശാലയിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വനിതകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ പെൺകരുത്തായി തിളങ്ങിയത് ഈ മൂന്ന് ധീരവനിതകളാണ്. പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെയും ഇരുണ്ട മതിലുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ്, ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ പാകാൻ അവർ മുന്നിൽ നിന്നു.
വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നിട്ടും, സ്ത്രീസമത്വത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും തൊട്ടുകൂടായ്മക്കുമെതിരെ ഭരണഘടനാ സഭയിൽ അവരുയർത്തിയ ശബ്ദം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തന്നെ വിപ്ലവമായിരുന്നു. സഭയിലെ 15 വനിതാ അംഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ മലയാളികളായിരുന്നു എന്നത് ഓരോ കേരളീയനും എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ചരിത്രമാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ 3 വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 17 മലയാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ: പാലക്കാടിൻ്റെ വിപ്ലവവീര്യം
പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണതയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ. ആനക്കരയിലെ വടക്കത്ത് തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച അവർ, അക്കാലത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളെയും വിലക്കുകളെയും ധീരമായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തടസmമായില്ല. സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും മറ്റ് വിഷയങ്ങളും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചെടുത്ത അവർ, തൻ്റെ അറിവിനെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കി മാറ്റി.
1917-ൽ ആനി ബസൻ്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് 'വിമൻസ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ' രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി ശബ്ദമുയർത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം വലിയ കരുത്തേകി.ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളിലും അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് അവർക്ക് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് 1946-ൽ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ശബ്ദമായി അവർ മാറി. ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപരേഖയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് 1948 നവംബർ 24-ന് അവർ നടത്തിയ പ്രസംഗം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനയെ അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ അവകാശങ്ങൾക്കായി സമരം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യത നൽകുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ സാധാരണക്കാരെ അകറ്റിനിർത്തരുതെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. "ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമായിരിക്കണം, അത് ഒരു വലിയ നിയമപുസ്തകം പോലെ സങ്കീർണ്ണമാകരുത്" -സഭയിൽ അവർ ശക്തമായി വാദിച്ചു.
സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനായി ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമം, ഹിന്ദു കോഡ് ബിൽ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അവർ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പികളിലൊരാളായി മാറിയ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ്റെ ജീവിതം, ഇന്നും സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനും സാമൂഹിക നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്.
ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ: അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദം
ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വിപ്ലവം കുറിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കരുത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയോളം ഉയർന്ന അവർ, എന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബോൾഗാട്ടി ദ്വീപിൽ (മുളവുകാട്) പുലയ സമുദായത്തിലായിരുന്നു ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ജനനം. സാമൂഹികമായ എല്ലാ പിന്നോക്കാവസ്ഥകളെയും അതിജീവിച്ച് അവർ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യ ദളിത് വനിത എന്ന ചരിത്രനേട്ടം അവർ സ്വന്തമാക്കി. കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ദളിത് വനിതയായി അവർ മാറി.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ദളിത് വനിത എന്ന അപൂർവ്വ ബഹുമതിയും ദാക്ഷായണിക്ക് സ്വന്തമാണ്. 1946-ൽ തൻ്റെ 34-ാം വയസിലാണ് അവർ ഈ ചരിത്രദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ചർച്ചകളിൽ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതും സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായിരുന്നു. ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 17 ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സഭയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചത് ദാക്ഷായണിയായിരുന്നു. "നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്" എന്ന അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.
ദളിതർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ വേണമെന്ന വാദത്തെ അവർ ശക്തമായി എതിർത്തു. അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളെ എന്നും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി മാറ്റിനിർത്തുന്നതിന് പകരം, വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണവും നൽകി അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ഭരണഘടന കേവലം ഭരണാധികാരികളുടെ രേഖയായി ഒതുങ്ങാതെ അതിൻ്റെ അന്തിമ രൂപം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നും, അധികാരം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണമെന്നും അവർ സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളോട് സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തി, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ജീവിതം വരുംതലമുറയ്ക്ക് എന്നും വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണ്. ആത്മവിശ്വാസവും അറിവും കൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാമെന്ന് അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു.
ആനി മസ്ക്രീൻ: തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാല
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിലും സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരതയുടെ പ്രതീകമാണ് ആനി മസ്ക്രീൻ. അനീതിക്കും ഏകാധിപത്യത്തിനുമെതിരെ നിർഭയം ശബ്ദമുയർത്തിയ ആ പോരാളി, 'തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അഗ്നിജ്വാല' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ലത്തീൻ കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ആനി മസ്ക്രീൻ്റെ ജനനം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ അവർ ആദ്യം അധ്യാപികയായും പിന്നീട് അഭിഭാഷകയായും തൻ്റെ കർമമണ്ഡലം വിപുലപ്പെടുത്തി. അക്കാലത്ത് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ സ്ത്രീകൾ മടിച്ചുനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യകാല വനിതാ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി അവർ ചരിത്രം കുറിച്ചു.
തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജഭരണത്തിനും ദിവാൻ സർ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ അടിച്ചമർത്തൽ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആനി മസ്ക്രീൻ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു. ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് അവർ ജനങ്ങളെ നയിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതിരുന്ന അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി തവണ കൊടിയ മർദനങ്ങളും ജയിൽവാസവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ആനിയിലെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ തകർക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പ്രവിശ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആനി മസ്ക്രീൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സഭയിലെ ചർച്ചകളിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിലും അവിടെ ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്വീകരിച്ച ധീരമായ നയങ്ങളെ അവർ പൂർണമായി പിന്തുണച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അമിതാധികാരം നൽകുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാകുമെന്ന് അവർ കൃത്യമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവിശ്യകളുടെ (സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ) സ്വയംഭരണാവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവർ ശക്തമായി വാദിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വിജയത്തിന് പൗരന്മാരെ വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവായ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ എന്തുവിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അവർ സഭയിൽ വാചാലയായി. പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായും (കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ), ഒന്നാം ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള അംഗമായും അവർ തിളങ്ങി. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നപ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊണ്ട ആനി മസ്ക്രീൻ, വരുംതലമുറയ്ക്ക് എന്നും ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാണ്.
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