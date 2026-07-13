ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പദ്ധതിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാർശ
ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേട്, ചെലവുകളുടെ ബില്ലുകളോ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയില്ല, ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട്
Published : July 13, 2026 at 11:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷൻ (കെഎസ്എസ്എം) നടപ്പാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ചട്ടലംഘനങ്ങളും നടന്നതായി ധനകാര്യ പരിശോധന വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെതിരെ വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ശിപാർശയുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറൽ ഈ ചെലവുകൾ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതും അനാവശ്യവും വിശദമായ അന്വേഷണം അർഹിക്കുന്നതുമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഗവേണിങ് ബോർഡ് യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ധനകാര്യ പരിശോധന വിഭാഗം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ബോധവത്കരണത്തിനായി മിഷൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 439.16 ലക്ഷം രൂപയും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച 49.79 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 488.95 ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ കാമ്പയിൻ നടത്താൻ കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യാതൊരു ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവും സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരിപാടികൾക്കോ ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്കോ ഭരണസമിതി സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ പിൽക്കാല സാധൂകരണമോ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. മിഷൻ്റെ നിയമപരമായ ചുമതലകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അടിയന്തര ഘട്ടമായതിനാൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുമുള്ള മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിൻ്റെ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ധനകാര്യ വിഭാഗം വിലയിരുത്തി.
ചെറിയ മുറിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ
പദ്ധതി ഏകോപനത്തിനായി കെഎസ്എസ്എം ആസ്ഥാനത്തെ 300 ചതുരശ്ര അടി മാത്രമുള്ള മുൻവശത്തെ മുറിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് റൂം സജ്ജമാക്കാൻ 19.64 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൽ വൻ അപാകതകളുണ്ട്. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 4,97,500 രൂപയും കോൺഫറൻസിങ് സൊല്യൂഷന് 4,96,200 രൂപയും നോയിസ് കാൻസലേഷന് 4,85,000 രൂപയും റൂം ആൾട്ടറേഷന് 4,85,800 രൂപയുമാണ് ചെലവിട്ടത്. എന്നാൽ ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള ഗുണമേന്മയോ നിലവാരമോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.
നോയിസ് കാൻസലേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ചണം കൊണ്ടുള്ള എട്ട് ഫ്രെയിമുകൾ മാത്രമാണ് ഭിത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി യാതൊരുവിധ എസ്റ്റിമേറ്റും തയാറാക്കുകയോ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ടെൻഡർ രജിസ്റ്ററിലോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലോ ഇതുസംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകളോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പോ ഇല്ല.
അളവില്ലാത്ത അഡ്വാൻസും രേഖകൾ പൂഴ്ത്തലും
പദ്ധതിയുടെ ജില്ല കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളുടെ തുക കൃത്യമായി വിലയിരുത്താതെ 44.63 ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസായി നൽകിയത്. അഡ്വാൻസ് തുകകൾ മൂന്ന് മാസത്തിനകം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ചട്ടം ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സർക്കാർ അനുമതിയോ കരാറുകളോ ഇല്ലാതെ ജയിൽ വകുപ്പിനും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി 33.87 ലക്ഷം രൂപയും അഡ്വാൻസായി നൽകി.
വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് മുഖേന സാനിറ്റൈസർ വാങ്ങാനായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമെങ്കിലും അത് ലംഘിച്ച് കെഎസ്എസ്എം നേരിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ നിന്നും ജയിലുകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയെയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കലംഘനത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ധനകാര്യ വിഭാഗം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസൽ ബില്ലുകളോ വൗച്ചറുകളോ അനുബന്ധ രേഖകളോ മിഷൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
അവ ക്രമരൂപത്തിൽ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ അഡ്വാൻസ് ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലോ ഉള്ളവരായതിനാൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു ശ്രമവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാർശ
കിയോസ്കുകൾ വാങ്ങൽ, മാസ്ക്-സാനിറ്റൈസർ നിർമാണം, വിദേശത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളോ ടെൻഡർ നടപടികളോ പാലിച്ചിട്ടില്ല. കൊവിഡ് കാലത്തെ പ്രത്യേക പർച്ചേസ് ഇളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഭരണം നടത്തിയ ശേഷം അതത് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ വഴി സർക്കാർ തലത്തിൽ വാങ്ങേണ്ട ഔദ്യോഗിക സാധൂകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഡോ. അഷീലിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മിഷൻ്റെ ബൈലോ പ്രകാരം അധികാരമുണ്ടെന്ന വാദവും ധനകാര്യ വിഭാഗം തള്ളി.
വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും വൻതോതിൽ അഡ്വാൻസ് തുകകൾ അനുവദിച്ചതിലും ആസ്തി വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിലും സുതാര്യതയില്ലാത്ത കൈപ്പട ബില്ലുകൾ മാറിയതിലും ഭരണപരമായ വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ട്. പദ്ധതി കാലയളവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പദവിയിലിരുന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അംഗീകാരമോ പിൽക്കാല സാധൂകരണമോ വാങ്ങാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതിനാലാണ് ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീലിനെതിരെ കർശനമായ വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ധനകാര്യ പരിശോധന വിഭാഗം ശിപാർശ ചെയ്തത്. വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭരണവകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ചട്ടലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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