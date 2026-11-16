തെരുവുനായയ്ക്ക് മുന്നിൽ സൈക്കിളുമായി വൻമതിൽ; കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് കുരുന്നുകളെ രക്ഷിച്ച് എട്ടുവയസ്സുകാരൻ
തൊട്ടുമുൻപിൽ നായയെ കണ്ടതോടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭയന്ന് പരിഭ്രാന്തരായി നിലവിളിച്ചു. എന്നാൽ സൈക്കിളിലിരിക്കുകയായിരുന്ന (Boy Saves Siblings With Bicycle) എട്ടുവയസ്സുകാരനായ ജ്യേഷ്ഠൻ തെല്ലും പതറാതെ സ്വന്തം ധൈര്യം കൈവിടാതെ നിന്നു
Published : November 16, 2026 at 10:40 AM IST
കണ്ണൂർ: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്ത തെരുവുനായയ്ക്ക് മുൻപിൽ സൈക്കിളുമായി വൻമതിലായി നിന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ താരമാകുന്നു. കണ്ണൂർ പള്ളൂർ ഇടയിൽപീടികയിൽ ഉണ്ടായ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികൾ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ കൊച്ചു വല്യേട്ടൻ്റെ മനക്കരുത്തും ധൈര്യവും ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്.
പള്ളൂർ ഇടയിൽപീടികയിലെ ഷമീമ മഹൽ എന്ന വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് നാടിനെ നടുക്കുകയും ഒപ്പം അഭിമാനത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം നടന്നത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് സൈക്കിളിലിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠനൊപ്പം ഇളയ സഹോദരങ്ങളും കൂട്ടുകാരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തെരുവുനായ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിവന്നതും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ കുരച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞടുത്തതും.
പതറാതെ പോരാടിയ കൊച്ചു വല്യേട്ടൻ
തൊട്ടുമുൻപിൽ നായയെ കണ്ടതോടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭയന്ന് പരിഭ്രാന്തരായി നിലവിളിച്ചു. എന്നാൽ സൈക്കിളിലിരിക്കുകയായിരുന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരനായ ജ്യേഷ്ഠൻ തെല്ലും പതറാതെ ധൈര്യം കൈവിടാതെ നിന്നു. നായ കുരുന്നുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തൻ്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിൾ മുന്നിലേക്ക് നീക്കി വച്ച് പ്രതിരോധം തീർക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം സുരക്ഷ പോലും മറന്ന് സൈക്കിൾ ഒരു കവചമായി ഉപയോഗിച്ച് നായയുടെ വഴി തടഞ്ഞതോടെയാണ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മം ലഭിച്ചത്. ഒരു നിമിഷം വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വലിയൊരു അപകടമാണ് ഈ മിടുക്കൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒഴിവായത്.
വീട്ടുമുറ്റത്തെ സിസിടിവി കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ധൈര്യത്തോടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും രക്ഷകനായി മാറിയ കുട്ടിക്ക് നാട്ടുകാരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും നിറഞ്ഞ കൈയടിയാണ് നൽകുന്നത്. കൊച്ചു വല്യേട്ടൻ്റെ അസാമാന്യ കരുതലും സമചിത്തതയും ആരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടവർ ഒന്നടങ്കം പ്രശംസിക്കുന്നു.
പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് പലതവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുകൂലമായ മറുപടിയോ തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മ ശർമിള പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ വൈകിട്ട് വിദ്യാർഥികളായ കുട്ടികൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ലെങ്കിലും സഹോദരൻ്റെ ഇടപെടലാണ് നായയുടെ കടിയിൽനിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും ശർമിള വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കയായി തെരുവുനായ ശല്യം
കണ്ണൂർ ജില്ലയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവുനായ ശല്യം ദിനംപ്രതി രൂക്ഷമാവുകയാണ്. അടുത്തിടെ കൂത്തുപറമ്പ് പൂക്കോടും പാനൂർ ചെണ്ടയാട് മാവിലേരിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. പൂക്കോട് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ യുവാവ് ഹോൺ മുഴക്കി നായ്ക്കളെ വിരട്ടിയോടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
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സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമായി ഉയരുകയാണ്. പൊതുനിരത്തുകളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തുപോലും സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിനടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ചെറിയ കുട്ടികളും വയോധികരുമാണ് തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം മാത്രം കേരളത്തിൽ 3.16 ലക്ഷം തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണവും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പും കാര്യക്ഷമമാക്കി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തര പരിഗണന നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.
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