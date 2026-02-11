കടലാസ് വസന്തം; മുറ്റം നിറയെ ബോഗയ്ൻവില്ല, പൂങ്കാവനം തീർത്ത് ഉഷയും പൃഥ്വിരാജും

ETV Bharat / state

ഉഷസ് വീട്ടിൽ എത്തുന്നവരെ ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത് പല വർണങ്ങളിൽ തോളുരുമ്മി നിൽക്കുന്ന കടലാസ് പൂക്കളാണ്....

BOUGAINVILLEA FLOWERS KOZHIKODE BOUGAINVILLEA GARDEN BOUGAINVILLEA PLANTS
Representational Image (ETV Bharat)
Published : February 11, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: "ഇതെന്താ പുഷ്‌പമേളയാണോ" ബാലുശ്ശേരി കെ സി റോഡിലുള്ള "ഉഷസ്"എന്ന വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നാൽ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകും. ബോഗയ്ൻവില്ല അഥവാ കടലാസ് പൂക്കളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ വീട്. തൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന തോട്ടത്തിൽ വർണ വൈവിധ്യമാർന്ന ബോഗയ്ൻവില്ലകളെ പരിപാലിക്കുകയാണ് റിട്ട. അധ്യാപികയായ ഉഷ പൃഥ്വിരാജ്.

ഉഷസ് വീട്ടിലെ ബോഗയ്ൻവില്ല തോട്ടം (ETV Bharat)

മുള്ളുള്ള ചെടിയിൽ പൂത്തുലയുന്ന കടലാസ് പൂക്കളൊക്കെ ഇനി പഴങ്കഥയാണ്. ഗോൾഡൻ സൺഷൈൻ, സുഫിയ ഇന്ത്യ, സ്കൈലൈൻ, ഫോക്‌സ് ടെയിൽ റെഡ്, ബട്ടർഫ്ലൈ യെല്ലോ, റെഡ് സെപ്‌തംബർ, മാജിക് ഐസ്ക്രീം, മൗണ്ട് റിങ്, ബ്ലാക് മൊണാലിസ, മിസ് വേൾഡ്, റൂബി,ഫൈറോപാൽ, ചില്ലി ഓറഞ്ച്, റെഡ്, യെല്ലോ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. തായ്‌ലാൻഡ്, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ബോഗയ്ൻവില്ലയാണ് കൂടുതലുമുള്ളത്. പല വർണങ്ങളിൽ ഉഷയുടെ പരിചരണത്തിൽ തീർത്ത പൂക്കളുടെ വസന്തമാണിവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക.

ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ

ഗ്രാഫ്‌റ്റിങ്ലൂടെയാണ് ഒരു ചെടിയിൽ പല വർണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിരവധി വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നാലോ അഞ്ചോ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ വിരിയിച്ച് എടുക്കാം. താമരശേരി സ്വദേശിയായ ഉഷക്ക് കുഞ്ഞുനാളിലെ പൂക്കളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്‌ടമായിരുന്നു.

നാടൻ പൂക്കളെ പരിപാലിച്ച് വളർന്ന ശീലത്തിൻ നിന്നും അവർ പൂക്കളുടെ പറുദീസയായ വയനാട്ടിലെത്തി. പടിഞ്ഞാറത്തറയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപികയായി. വയനാട്ടിലെ പുഷ്‌പ വൈവിധ്യം കണ്ട് ആഹ്ലാദവതിയായ ഉഷ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം പൂക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വീണ്ടും ചുരമിറങ്ങിയപ്പോൾ മനസിനത് നഷ്‌ടവസന്തമായി. ബാലുശേരിയിലെ പുതിയ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യസ്‌തത തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബോഗയ്ൻവില്ലയിൽ എത്തിയത്.

ഉഷ ബോഗയ്ൻവില്ലകൾക്ക് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു (ETV Bharat)

വീടിനോട് ചുറ്റുമുള്ള പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് ചെടി നടുകയും ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് പൂന്തോട്ടം ഇന്ന് വർണവിസ്‌മയം ചൊരിയുകയാണ്. ഒരു പ്രധാന നിറത്തോട് സാമ്യമുള്ള പല നിറങ്ങളാണ് ഈ പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകത. വൈവിധ്യമാർന്ന ചെടികളുള്ളതിനാൽ ധാരാളം ആളുകൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ ബോഗയ്ൻവില്ലകൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നും ടി എസ് ഉഷ പറഞ്ഞു.

മഴയെ ഇഷ്‌ടമല്ലാത്ത പൂവ്

മഴക്കാലം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മാസവും ബോഗയ്ൻവില്ലകൾ പൂത്ത് നിൽക്കും. നവംബർ മുതലാണ് ഇവയുടെ വസന്തകാലം. അത് ജൂൺ മാസം വരെ നീണ്ട് നിൽക്കും. മഴക്കാലത്ത് ചെടികളെ മേൽക്കൂരക്കടിയിലേക്ക് മാറ്റും. മഴക്കാലത്ത് പുതിയ പ്ലാൻ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് ഉഷ പറയുന്നു. റിട്ട.അധ്യാപകനായ ഭർത്താവ് പൃഥ്വിരാജും ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായുണ്ട്.

ഉഷ (ETV Bharat)

പൂക്കളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വഴിയിലൂടെയും നമുക്ക് നടന്നു പോകാനാകില്ലെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നു. വീടുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും മുന്നിൽ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം നിറച്ച് പൂച്ചട്ടികളിൽ വളർത്താവുന്ന ചെടികൾ, സ്വീകരണങ്ങളിലും സമ്മേളന വേദികളിലും അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പൂക്കളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൂച്ചെണ്ടുകൾ എല്ലാറ്റിനും ഇന്ന് പ്രിയമേറി വരികയാണ്.

ബോഗയ്ൻവില്ല (ETV Bharat)

വരാന്തകളിലും ഇടനാഴികളിലും തൂക്കിയിട്ട് വളർത്താവുന്ന വിവിധയിനം ചെടികൾ വേറെ. സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പൂക്കളോട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്‌ടം. എന്നാൽ കടലാസ് പൂവിന് വലിയ ആകർഷണം ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണിപ്പോൾ എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇവരുട മകള്‍ മേധ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപിഎഫ്ഒ യിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. മകൻ ഗൗതം
പോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയില്‍ എംബിഎ വിദ്യാർഥിയാണ്. മക്കളും പേരക്കുട്ടിയും അടുത്തില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും താലോലിക്കാൻ പൂക്കളുണ്ട് നിറയെ. ബോഗയ്ൻവില്ലക്ക് പുറമേ അരളി, ബ്ലീഡിങ് ഹാർട്ട്, അഡിനിയം തുടങ്ങിയ ചെടികളും വർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒരു പൂങ്കാവനമായി മാറും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.

BOUGAINVILLEA FLOWERS
KOZHIKODE
BOUGAINVILLEA GARDEN
BOUGAINVILLEA PLANTS
BOUGAINVILLEA GARDEN IN KOZHIKODE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

