ബിഎല്ഒ അനീഷിന്റെ ആത്മഹത്യ; ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർമാർ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്, സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇന്ന് പണിമുടക്കും
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി സമ്മർദം ഉണ്ടെന്ന് അനീഷ് സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബത്തോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. ജോലി സമ്മർദമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെയും പ്രാധമിക നിഗമനം.
Published : November 17, 2025 at 9:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം : കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരില് ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർ അനീഷ് ജോർജ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധവുമായി കേരളത്തിലെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസർമാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപക-ടീച്ചേഴ്സ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ആക്ഷൻ കൗൺസിലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ബിഎൽഒമാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോലി ബഹിഷ്കരിക്കും. കൂടാതെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസറുടെ ഓഫിസിലേക്കും എല്ലാ ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർമാരുടെയും (കളക്ടറേറ്റുകൾ) ഓഫിസുകളിലേക്കും പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായും സംയുക്ത സമര സമിതി നേതാക്കളായ എംവി ശശിധരൻ, കെപി ഗോപകുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.
പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പതിനെട്ടാം ബൂത്ത് ബിഎൽഒ ആയിരുന്നു അനീഷ് ജോർജ്. ഇന്നലെ (നവംബർ 16) രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അനീഷ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ജോലി സമ്മർദമാണ് അനീഷിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
രാമന്തളി സ്ക്കൂൾ ജീവനക്കാരനാണ് അനീഷ്. നിലവിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജോലിയിലെ കടുത്ത സമർദത്തെക്കുറിച്ച് അനീഷ് വീട്ടുകാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അനീഷിന്റെ ആത്മഹത്യാ കാരണം ജോലി സമ്മർദമാണെന്ന ആരോപണത്തിലേക്ക് കുടുംബം എത്തിയത്.
പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും എസ്ഐആർ ജോലിഭാരമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അനീഷ് ജോർജിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കൗൺസിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, അനീഷ് ജോർജിന്റെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായി അന്വേഷണം നടത്തുകയും സംഭവത്തില് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ബിഎൽഒമാർക്ക് മേല് അമിതഭാരം നല്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിക്കണം. എസ്ഐആർ പ്രക്രിയ കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു നടപടിക്രമം ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഉന്നത അധികാരികളുടെ കടുത്ത സമ്മർദത്തിന് കീഴിലാണ് പല ബിഎൽഒമാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്," വി.ഡി സതീശൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറായ അനീഷ് ജോർജിന്റെ മരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ ഓഫിസ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, കുടുംബത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
