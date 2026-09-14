108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര്ക്ക് 4500 രൂപ ബോണസ്; സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു, മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഇടപെടല് ഫലം കണ്ടു
സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാര്. കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷൻ്റെ കീഴില് കോണ്ട്രാക്ടായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇഎംആര്ഐ ഗ്രീന് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മുഴുവന് ജീവനക്കാര്ക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
Published : September 14, 2026 at 7:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബോണസ് അനുവദിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര് നടത്തി വന്ന അനിശ്ചിത കാല സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. തൊഴില് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ വിളിച്ചു ചേര്ത്ത ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന് ധാരണയായത്. ഒത്തു തീര്പ്പ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര്ക്ക് 4500 രൂപ ബോണസ് ലഭിക്കും.
കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷൻ്റെ കീഴില് കോണ്ട്രാക്ടായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇഎംആര്ഐ ഗ്രീന് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മുഴുവന് 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാര്ക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. സെക്രട്ടറിയേറ്റില് തൊഴില് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില് നടന്ന ചര്ച്ചയില് തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് അധികൃതരും സര്വീസ് കോണ്ട്രാക്ടറായ ഇഎംആര്ഐ ഗ്രീന് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസ് പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ബോണസ് വിഷയത്തില് സമവായത്തിലെത്തിയത്.
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ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാ പത്രത്തില് തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികളും ഒപ്പു വച്ചു. 108 ആംബുലന്സ് സേവനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനത്തില് ജീവനക്കാര് വഹിക്കുന്ന നിര്ണായക പങ്കിനെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിലമതിക്കുന്നതായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവനും ആരോഗ്യത്തിനും പൂര്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാന് തൊഴിലാളികള്ക്കും മാനേജ്മെൻ്റിനും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിലവില് പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കില് നിന്നും പിന്മാറുന്നതായി ട്രേഡ് യൂണിയന് നേതാക്കള് അറിയിച്ചു.
108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് സംബന്ധിച്ച് ലേബര് കമ്മീഷണര്ക്ക് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി ഇടപെട്ട് യോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തത്. സെപ്റ്റംബര് 9ന് ലേബര് കമ്മിഷണര് 108 ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. യോഗത്തില് തീരുമാനത്തിലെത്താന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് ലേബര് കമ്മീഷണര് തൊഴില് മന്ത്രിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് തൊഴില് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നത്.
ലേബര് കമ്മീഷണര് സഫ്ന നസറുദ്ദീന്, അഡീഷണല് ലേബര് കമ്മീഷണര് ബീനാ മോള് വര്ഗീസ്, ജില്ലാ ലേബര് ഓഫീസര്മാര് മാരായ രജിത, ചിത്രാ രാജന്,കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന് ജനറല് മാനേജര് രാകേഷ് ആര് യു , ഡപ്യൂട്ടി ജനറല് മാനേജര് മിബിന് ബാബു എം, മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികളായ ശരവണന് എ, ജിതിന് മാത്യു, തൊഴിലാളി യൂണിയന് പ്രതിനിധികളായ ആര് ചന്ദ്രശേഖരന്, ശാന്തിവിള സതി, വിജെ ജോസഫ്, ജാക്സണ് ജേക്കബ്, രാജീസ് വിആര്, വി ശിവദാസ് , ബി സതീഷ്, തുടങ്ങിയവര് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്തു.
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