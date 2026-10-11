നവരാത്രി ആരംഭമായി; ഭക്തിനിറവിൽ ബൊമ്മക്കൊലുകൾ ഒരുക്കി തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം
പരമ്പരഗതമായി നടന്നു വരുന്ന ബൊമ്മക്കൊലു ഇത്തവണയും അതിവിശിഷ്ഠമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
Published : October 11, 2026 at 11:27 AM IST
രജിത് കുമാർ
കോഴിക്കോട്: തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മുയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം. വിവിധ വർണങ്ങളിൽ ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറക്കാഴ്ച തീർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠം. 500 ലധികം ബൊമ്മകളാണ് ഇത്തവണ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാരമ്പരാഗതമായി നടന്നു വരുന്ന ബൊമ്മക്കൊലു ഇത്തവണയും അതിവിശിഷ്ഠമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്മനാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂർ, മധുര, ചിദംബരം, കാഞ്ചീപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് തളിയിലെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം. അവരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹമെങ്കിലും ഇന്നും പഴമക്കാർ നൽകി വന്ന പാരമ്പര്യം മുറ തെറ്റാതെ കാത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൈമാറി കിട്ടിയതാണ് ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന നവരാത്രി ആഘോഷം.
ബൊമ്മ എന്നാൽ പാവ. കൊലു എന്നാൽ പടികൾ. അങ്ങനെയാണ് ബൊമ്മ വയ്ക്കുന്ന പടി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ഒൻപത് പടികളാണ് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയത്. എല്ലാ പടികളിലും ബൊമ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ പടികളിലും വയ്ക്കുന്ന ബൊമ്മകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.
ബൊമ്മക്കൊലു ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പടികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ആദ്യം നടക്കുക. പടികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലങ്കാരങ്ങൾ നടത്തും. അതിന് ശേഷമാണ് ബൊമ്മകൾ നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക.
ആദ്യം കലശവും മഞ്ഞളും ധാന്യങ്ങളും വയ്ക്കും. അതിനുശേഷം രക്തചന്ദനത്തിൽ തീർത്ത മരപ്പാച്ചിയെ സ്ഥാപിക്കും. തുടർന്നാണ് ഓരോ പടികളിലും ബൊമ്മകളെ വയ്ക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലെ മൂന്ന് പടികളിൽ അവതാരങ്ങളുടെ ബൊമ്മകളാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് പടികളിൽ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബൊമ്മകൾ വയ്ക്കും.
ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മൂന്ന് പടികളിൽ ബൗദ്ധികതയുടെ അടയാളങ്ങളായ ബൊമ്മകൾ ആകും വയ്ക്കുക. ബൊമ്മകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ദുർഗ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്നീ ദേവതകളുടെ വിവിധ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും നിറങ്ങളിലുമുള്ള ബൊമ്മകളാണ്.
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200 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള സമൂഹമഠമാണിത്. ബൊമ്മക്കൊലു എന്നാൽ സാമൂഹ്യമായി മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണെന്ന് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം പ്രസിഡൻ്റ് രവി പറഞ്ഞു. ബൊമ്മ എന്ന പറയുന്നത് ഒരു കരവിരുതാണ്. അതിനെ അലങ്കരിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കരവിരുതാണ്.
ഇത് കൂടാതെ സംഗീതം, നൃത്തം, എന്നീ കലകൾ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പാചകത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരവുമാണ്. ഈ ബൊമ്മക്കൊലു എല്ലാ വീടുകളിലും വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അന്യോന്യം ഗൃഹസന്ദർശനം തുടങ്ങി സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായി നവരാത്രി ആഘോഷത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് രവി പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോടുള്ള 150ഓളം വരുന്ന ബ്രഹ്മണ സമൂഹം അവരുടെ വീടുകളിൽ പാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിച്ച ബൊമ്മകളാണ് തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിലെ ബൊമ്മക്കൊലുവിൽ വച്ച് ആരാധിക്കുന്നത്. ബൊമ്മക്കൊലുവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകം ചടങ്ങുകളും പൂജകളും കലാപരിപാടികളും തളി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹ മഠത്തിൽ ഉണ്ടാവും.
വ്യത്യസ്തമായ ബൊമ്മകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷികൾ, ദൈവങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ തരം ബൊമ്മകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാം ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെയെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വെറ്റിലയും അടക്കയും നിവേദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 18 നാണ് പ്രധാന ഹോമങ്ങളും പൂജകളുമെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന് സമൂഹ മഠത്തിലെ അംഗമായ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
സാധാരണ ഒൻപത് ദിവസമാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും ഇത്തവണ പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുക. വിജയദശമി ദിവസം ബൊമ്മകളിൽ പ്രധാനമായ മരപ്പാച്ചിയെ കിടത്തുന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കുക.
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