കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; മെയിൽ സന്ദേശം എത്തിയത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക്, വ്യാപക പരിശോധന
സന്ദേശത്തിൽ നടൻ വിജയ്യുടെ ചെന്നൈയിലെ വീടിനു നേരെയും ബോംബ് വയ്ക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : December 26, 2025 at 7:21 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ജീവനക്കാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇന്ന് രാവിലെ 11.30ന് ശേഷമാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. ഇ മെയിൽ സന്ദേശം വഴിയായിരുന്നു ബോംബ് ഭീഷണി അറിയിച്ചത്. ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ഇ മെയിൽ സന്ദേശം.
ജില്ലാ കലക്റുടെ ഔദ്യോഗിക മെയിൽ ഐ ഡി യിലേക്കാണ് ഭീഷണി വന്നത്. ആർ ഡി എക്സ് സ്ഫോടക വസ്തു വച്ച് സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നും മെയിലൂടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചു എന്ന് കലക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സന്ദേശത്തിൽ നടൻ വിജയിയുടെ ചെന്നൈയിലെ വീടിനു നേരെയും ബോംബ് വയ്ക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്. രമേശ് എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ഭീഷണി മെയിൽ വന്നത്. ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എസ്പി ഒഫിസിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ പുറത്തിറക്കിയായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ പത്തനംതിട്ട എസ്പിക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും പത്തനംതിട്ട കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആസിഫ് ഗഫൂർ എന്ന മെയിലിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക മെയിലിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ആർഡിഎക്സ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ജീവനക്കാരെ ഉടൻ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മെയിലിലൂടെ വന്ന സന്ദേശം. അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മെയിലിൽ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൃശൂർ കലക്ടറേറ്റിലും ഇതേ മോഡൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർഡിഒയ്ക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നത്. റാണ തഹാവൂർ (rana_tahawur@hotmail.com) എന്ന മെയിലിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 16) പുലർച്ചെ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആർഡിഒ ഓഫിസിൽ ആർഡിഎക്സ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി.
സന്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ പൊലീസ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു. 1.30ന് സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്നായിരുന്നു മെയിലിലെ ഭീഷണി. ബാരിക്കേഡ് വച്ച് പൊലീസ് കലക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ച് അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനാകാഞ്ഞതോടെ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണിയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
